به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور وحید صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور و مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، اساسنامه کانون‌های صنفی مسئولان فنی بهداشتی در دو سطح استانی و کشوری به امضای رؤسای دو سازمان رسید.

این اساسنامه‌ها در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ساماندهی تشکل‌های صنفی و صیانت از حقوق حرفه‌ای مسئولان فنی بهداشتی تدوین شده‌اند.

فرآیند تدوین این اساسنامه‌ها حدود یک سال به طول انجامید و پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظرات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهایی شد.

با امضای این اسناد از سوی رؤسای دو سازمان، اساسنامه‌ها برای اخذ امضای وزیران جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طی مراحل نهایی ابلاغ ارسال خواهد شد.

بر اساس این روند، پس از ابلاغ اساسنامه‌ها، کانون‌های صنفی مسئولان فنی بهداشتی در سطح استان‌ها تشکیل می‌شوند و در ادامه، زمینه شکل‌گیری کانون صنفی کشوری نیز فراهم خواهد شد.

تشکیل این کانون‌ها گامی در جهت ایجاد ساختاری منسجم برای پیگیری حقوق، مطالبات و مسائل حرفه‌ای مسئولان فنی بهداشتی در حوزه‌های مرتبط با سازمان دامپزشکی کشور و سازمان غذا و دارو و تقویت نقش صنفی آنان در پیگیری امور تخصصی است.

همچنین در این نشست، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها و افزایش هماهنگی میان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان غذا و دارو تأکید شد.

در همین راستا، مقرر شد جلسات مشترک هم‌اندیشی و تبادل نظر میان دو سازمان به‌صورت مستمر و در آینده نزدیک برگزار شود تا با هم‌افزایی برنامه‌ها، نزدیک‌تر شدن رویکردها و هماهنگی در اجرای مأموریت‌ها، انسجام بیشتری در انجام وظایف مشترک و حوزه‌های دارای همپوشانی ایجاد شود.