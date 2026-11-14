به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، رفیق نصرتی، علی حاجی‌ملاعلی و مریم دادخواه به‌عنوان اعضای هیئت داوران بخش سمینار پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند.

رفیق نصرتی، متولد ۱۳۵۸ در سقز، عضو هیئت علمی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه هنر شیراز، پژوهشگر و منتقد تئاتر است. علی حاجی‌ملاعلی نیز عضو هیئت علمی دانشگاه سوره و مترجم و پژوهشگر حوزه مطالعات تئاتر و اجراست.

مریم دادخواه، دیگر عضو هیئت داوران این بخش، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه مطالعات تئاتر و اجراست و زمینه‌های پژوهشی او مطالعات انتقادی اجرا، تاریخ‌نگاری تئاتر، جنسیت و مناسبات قدرت را دربرمی‌گیرد.

بر این اساس ۱۴ مقاله برای ارائه در قالب سخنرانی و ۶ مقاله برای ارائه به شکل پوستر مقالات برای حضور در بخش سمینار علمی پژوهشی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به شرح زیر معرفی شدند.

مقالات پذیرفته شده برای ارائه در سمینار

۱ /از بازنمایی آئین تا ترجمه دانش اجرایی: بازاندیشی دراماتورژی تئاتر خیابانی از منظر سنت‌های اجرایی جنوب ایران (علیرضا داوری)

٢ /بدن، مکان و کنش آیینی: بازخوانی آئین‌های نمایشی بهبهان به‌مثابه الگوی دراماتورژی در فضای شهری (ساسان شکوریان)

٣ /از مخاطب مشارکتی تا مخاطب سایبورگ: بازتعریف جایگاه مخاطب تئاتر خیابانی در عصر پساانسان گرایی با تکیه بر نظریه سایبورگ دونا هاراوی (نسیبه جمشیدی)

۴ /از لیمینالیته تا هتروتوپیا: پرفورماتیویته‌ گذار و تحقق حق به شهر در تئاتر خیابانی (رازگل معتمدی)

۵ /از ظرفیت تا تحقق: آسیب شناسی موانع تحقق عاملیت زنان در تئاتر خیابانی (سپیده ضیائی نژاد)

۶/«تئاتر خیابانی به‌مثابه تولید موقت فضا: تحلیل مناسبات اجرا، بدن و فضای عمومی براساس نظریه تولید فضا و ریتم‌کاوی آنری لوفور» (مهدی نصیری)

٧ /شهر به‌مثابه ارگانیسم آسیب‌دیده: دراماتورژی اکولوژیک در اجراهای رادیکالِ فضای عمومی (بهنام ترابی)

٨ /جشنواره پس از جشنواره؛ (مطالعه تأثیرات تئاتر خیابانی بر تولید معنا، بازاندیشی هویت و شکل‌گیری حافظه جمعی مخاطبان در مریوان)(سید مصلح کهنه پوشی)

٩ /مؤلفه‌های اجرایی مکان‌های فراموش‌شده: از مواجهه بدنمند با مکان تا شکل‌گیری ماده اجرایی (مهدی محمدی)

۱۰ /شهر به مثابهی کنشگر دراماتیک؛ بازاندیشی تئاتر خیابانی از منظر فضای زیستهی شهری (جهانشیر یاراحمدی)

١١ /تئاتر خیابانی در فضای عمومی: تحلیلی بر دموکراسی فرهنگی، دسترسی فرهنگی و ساخت اجتماعی مخاطب (ابراهیم ابراهیمی)

۱۲ /مخاطب به مثابه کنشگر موقعیتی (حامد مربوط صادق)

١٣ /امکان‌هایی نو برای تئاتر خیابانی: از تجربه تئاتر ترنس‌مدرن حمیدرضا اردلان تا اجرا در فضای عمومی (میرمحمد رضا حیدری)

١۴ /دراماتورژی نامکان: واسازی مرزهای صحنه و شهر در تئاتر خیابانی با تکیه بر مفهوم «کورا» و «تفاوت/تعویق» ژاک دریدا (مرتضی عیدی فرخانی)

مقالات تایید شده برای ارائه به شکل پوستر

١ /اقتصاد تولید وزیبایی شناسی تئاتر خیابانی در ایران: از محدودیت منابع تا بازتولید کلیشه های اجرایی (فرانک کریمی)

٢ /کامی‌شیبای به‌مثابه درام آموزشی در فضای عمومی: خوانشی نظری از کارکرد آموزشی تئاتر خیابانیِ روایت‌محور (ثریا جواهری)

٣ /بازتعریف مرز صحنه و فضای روزمره در تئاتر خیابانی: تحلیل پرفورماتیو براساس نظریه رفتار بازسازی‌شده و تئاتر محیطی ریچارد شکنر (سعید محبی)

۴ /تئاتر خیابانی در وضعیت بحران؛ مطالعه سازوکارهای بازنمایی و مواجهه با بحران در تولیدات دفتر تئاتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی سوره حوزه هنری در جنگ رمضان (هادی کیانی)

۵ /زیبایی‌شناسی پیش‌بینی‌ناپذیری در اجراهای فضای باز: تحلیلی بر تئاتریکالیته و مواجهه با واقعیت محیطی (شهرام احمدزاده)

۶ /دراماتورژی مکان‌مند و مشارکت جامعه‌محور در تئاتر آیینی، میدانی ایران؛ از الگوی شبیه‌خوانی تا نقش تئاتر خیابانی در ارتقای آگاهی و تعامل با زیست‌بوم شهری (اصغر گروسی)

بدین ترتیب مقالات پذیرفته‌شده در هر ۲ بخش ارائه و پوستر، در کتاب مجموعه مقالات نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان منتشر خواهند شد.

سمینار پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با رویکرد «ارتباط دانشگاه و تئاتر خیابانی در ایران» به دبیری سید فاتح بادپروا و دبیر علمی رحیم عبدالرحیم‌زاده در آذر سال جاری در شهر مریوان برگزار خواهد شد.