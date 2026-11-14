به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در کمیسیون ساماندهی امور اتباع، اظهار کرد: ساماندهی امور اتباع خارجی نیازمند نگاه جامع، تصمیم‌گیری کارشناسی و پیگیری مستمر موضوعات در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اجرایی است.

وی با قدردانی از اقدامات مجموعه‌های مسئول در مدیریت مرزهای استان، افزود: خراسان جنوبی از استان‌های برخوردار از امنیت پایدار مرزی است و این وضعیت مطلوب، حاصل تعامل، همدلی و هماهنگی اعضای شورای تأمین و مجموعه‌های اطلاعاتی، انتظامی و اجرایی استان است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازدید اخیر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و تقدیر مکتوب از وضعیت مرزهای استان، بیان کرد: گزارش نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح نیز مؤید اقدامات مؤثر و هماهنگی مطلوب مجموعه‌های مسئول در تأمین امنیت پایدار مرزهاست.

هاشمی با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان در زمینه ساماندهی اتباع، این اقدامات را در پیشبرد برنامه‌های استان مؤثر دانست و بر استمرار فعالیت‌های کارشناسی، هماهنگی بین‌بخشی و پیگیری موضوعات مرتبط تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مناسبات با کشورهای همسایه، از همراهی کشور افغانستان در جنگ‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: در مدیریت امور اتباع، توجه به ظرفیت‌های همکاری و تعاملات متقابل در کنار رعایت قوانین و ضوابط کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.

پیگیری وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان اتباع

استاندار خراسان جنوبی تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان اتباع را از موضوعات قابل پیگیری دانست و افزود: دستگاه‌های مرتبط باید با بررسی وضعیت دانش‌آموزان، آمار دانشجویان و شرایط پذیرش و اسکان آنان، اقدامات لازم را با هماهنگی وزارتخانه‌های مربوطه دنبال کنند.

هاشمی با اشاره به اهمیت مرز ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری، بر ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های اقتصادی و الزامات حفاظتی تأکید کرد و خواستار پیگیری تکمیل حصارکشی، تقویت تجهیزات حفاظتی و توسعه سامانه‌های پایش تصویری در منطقه ویژه اقتصادی شد.

وی همچنین بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در استان را مورد تأکید قرار داد و گفت: لازم است اطلاعات و آمار این بخش با همکاری دستگاه‌های اقتصادی بررسی شود تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ساماندهی شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت پیگیری مصوبات، تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و ارائه گزارش اقدامات تأکید کرد و خواستار استمرار تعامل و هماهنگی مجموعه‌های مسئول برای پیشبرد برنامه‌های ساماندهی امور اتباع در استان شد.