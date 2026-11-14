علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، از امروز شنبه تا روز سه‌شنبه، آسمان استان قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در روزهای ابتدایی هفته، شرایط جوی استان عمدتاً با تغییرات ابرناکی و وزش باد ملایم همراه است و پدیده جوی قابل توجه دیگری برای این بازه زمانی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از اواسط روز چهارشنبه تا جمعه، امواج کوتاهی از جو منطقه عبور می‌کنند که می‌توانند موجب افزایش ابر در آسمان استان شوند.

زورآوند با اشاره به پیامد احتمالی فعالیت این امواج تصریح کرد: در این مدت، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران در نواحی کوهستانی شمال استان وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییرات دمایی استان گفت: میانگین دمای هوا تا روز دوشنبه به‌تدریج افزایش می‌یابد، اما در روز سه‌شنبه کاهش مختصری خواهد داشت و پس از آن تا پایان هفته تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.