به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره «گوهرهای فاطمی» یگان‌های ارتش در منطقه اصفهان صبح شنبه برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف فرهنگی و هنری این رویداد مورد تجلیل قرار گرفتند.

امیر سرتیپ دوم محسن کرمی، ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، اظهار کرد: امروز اقتدار، امنیت و آسایش کشور را مدیون شهدا و خانواده‌های آنان هستیم و اقتدار، سربلندی و سرافرازی امروز ایران به برکت ایثار و فداکاری این عزیزان به دست آمده است.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) بزرگ‌ترین الگوی زن کامل برای همه بانوان است و پیروی از سیره و سبک زندگی ائمه اطهار (ع) می‌تواند زمینه‌ساز رشد معنوی جامعه و حفظ عفت و پاکدامنی باشد.

عفاف و حجاب یک سبک زندگی است

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حفظ عفاف تنها به یک رفتار محدود نمی‌شود، گفت: عفاف و پاکدامنی یک سبک زندگی است و آثار و برکات آن در تمام ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی نمایان می‌شود.

امیر کرمی با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف در جامعه ادامه داد: حجاب یکی از نخستین سنگرها در برابر هجمه‌های فرهنگی و جنگ نرم دشمنان انقلاب است و دشمنان تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی، ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: با وجود سرمایه‌گذاری دشمنان در این عرصه و تلاش برای پیشبرد اهداف خود از مسیر تبلیغات و فضای مجازی، بصیرت و آگاهی بانوان موجب شده است که آنان تاکنون نتوانند به اهداف و نقشه‌های خود دست یابند.

خانواده‌ها در برابر هجمه‌های فضای مجازی مسئولیت دارند

ارشد نظامی ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در ادامه با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل جوان اظهار کرد: خانواده‌ها مسئولیت مهمی در مراقبت و هدایت فرزندان دارند و توجه به آسیب‌ها و هجمه‌هایی که از طریق فضای مجازی متوجه نسل جوان است، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مراقبت از فرزندان در برابر تهاجمات فرهنگی و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین وظایف خانواده‌هاست و این مسئولیت نیازمند آگاهی، بصیرت و همراهی مستمر والدین با فرزندان است.

جشنواره‌ای برای ترویج فرهنگ فاطمی و پرورش استعدادها

امیر کرمی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره «گوهرهای فاطمی» گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ فاطمی، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و همچنین شناسایی و پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری فرزندان کارکنان برگزار شد.

وی افزود: این رویداد فرهنگی فرصتی برای حضور و نقش‌آفرینی نسل جوان در عرصه‌های مختلف هنر و فرهنگ فراهم کرد تا شرکت‌کنندگان بتوانند توانمندی‌ها و دیدگاه‌های خود را با محوریت ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی ارائه کنند.

این دوره از جشنواره در رشته‌های عکاسی، نقاشی، طراحی پوستر، تئاتر، سرود، فیلم کوتاه، شعر و دل‌نوشته برگزار شد.

آثار شرکت‌کنندگان نیز با محوریت موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، جهاد و ایثارگری، فرهنگ و هنر، دانش و پژوهش و خلاقیت و نوآوری در دو رده سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال مورد ارزیابی قرار گرفت.

مراسم اختتامیه جشنواره «گوهرهای فاطمی» یگان‌های ارتش در منطقه اصفهان در حالی برگزار شد که این رویداد، با هدف تقویت پیوند نسل جوان با فرهنگ فاطمی و فراهم کردن بستری برای بروز استعدادهای فرهنگی و هنری فرزندان کارکنان ارتش، میزبان شرکت‌کنندگانی در رشته‌های مختلف هنری و فرهنگی بود.