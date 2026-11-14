به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان در مجلس، در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به گذشت پنج سال از ابلاغ این قانون، اظهار کرد: ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰، روز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود و اکنون، پس از گذشت پنج سال از ابلاغ آن، فرصت مناسبی برای بررسی میزان اثربخشی و نتایج اجرای این قانون فراهم شده است.



وی با اشاره به اینکه این قانون به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، قانونی بسیار حیاتی و کامل است، افزود: در این پنج سال، قانون جوانی جمعیت در شرایطی اجرا شد که شاید هیچ دوره‌ای قابل مقایسه با آن نباشد. در این مدت، بالاترین میزان تورم را تجربه کردیم و شرایط امنیتی و اجتماعی نیز مطلوب نبود؛ بنابراین، تغییر منحنی‌های جمعیتی در چنین شرایطی کار دشواری بود. با وجود این، رفتار اجتماعی مردم نسبت به موضوع جمعیت تغییر کرد.



رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه بر اساس داده‌های ثبتی و مطالعات پژوهشی به سه نتیجه مهم درباره اجرای این قانون دست یافته‌ایم، گفت: نخستین نتیجه، کاهش ۵۰ درصدی سقط جنین است. از مجموع مواد این قانون، ۹ ماده به موضوع کاهش سقط جنین اختصاص داشت.



بانکی‌پور در تشریح دومین نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش تولد فرزندان سوم و بیشتر اشاره کرد و گفت: هدف دیگر این قانون، تقویت الگوی فرزند سوم به بعد بود. پیش از اجرای این قانون، از هر ۶ نوزاد متولدشده، ۵ نوزاد فرزند اول و دوم بودند و سهم تولد فرزندان سوم به بعد بسیار پایین بود؛ اما بر اساس ارزیابی انجام‌شده در سال جاری، مشخص شد ۲۸.۸ درصد تولدها مربوط به فرزندان سوم و بیشتر بوده است.



وی ادامه داد: هدف این بود که رفتار اجتماعی جامعه از الگوی فرزندآوری اول و دوم به سمت فرزند سوم و بیشتر تغییر کند.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، سومین موفقیت این قانون را کاهش شیب نزولی موالید عنوان کرد و گفت: در سال اخیر، شیب کاهش موالید به نصف رسیده است. در سال گذشته نیز تعداد موالید حدود ۸۵ هزار مورد کاهش یافت.



بانکی‌پور افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توانست از سقوط آزاد روند کاهش موالید جلوگیری کند.



وی ادامه داد: با وجود همه این موفقیت‌ها، متاسفانه فقط ۵۰ درصد این قانون اجرایی شده است و قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.

سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای قانون جوانی جمعیت عملکرد بسیار خوبی داشته است



بانکی پور با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسئله پیری جمعیت اظهار کرد: مسئله پیری جمعیت یک ابربحران پیش‌رو است که هنوز جدیت آن برای بسیاری از افراد روشن نشده است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، تا ۲۵ سال آینده در این بحران قرار خواهیم گرفت.



وی افزود: اگر در سیاه‌چاله جمعیتی گرفتار شویم، این مسئله با هیچ طرح کوتاه‌مدتی قابل حل نخواهد بود؛ بنابراین باید از وقوع پیری جمعیت جلوگیری کرد.



بانکی‌پور با بیان اینکه فرزندآوری با سختی‌هایی همراه است، تصریح کرد: هر پیشرفتی در کشور فشارهایی به همراه دارد و لازم است مردم و دولت این فشارهای کوتاه‌مدت را بپذیرند تا در آینده شاهد پیری جمعیت نباشیم.



بانکی‌پور در ادامه با اشاره به وضعیت تخصیص زمین رایگان به متقاضیان اظهار کرد: ۸۶۰ هزار متقاضی دریافت زمین رایگان داشتیم که تاکنون ۱۸۸ هزار مورد به آن‌ها تخصیص داده شده است. البته به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم و وزارت راه و شهرسازی قول داده است تا پایان سال، تعداد تخصیص‌ها به ۴۰۰ هزار مورد برسد.



وی درباره ساخت خوابگاه‌های متأهلی نیز گفت: تاکنون یک‌هزار و ۵۲۰ خوابگاه متأهلی ساخته و تحویل داده شده است که عدد خوبی محسوب می‌شود، اما نیمی از دانشگاه‌ها هنوز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند و متخلف هستند و باید برای اجرای این تکلیف اقدام کنند.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری بیان کرد: صف طولانی این وام‌ها عمدتاً مربوط به سال گذشته است که عملکرد رضایت‌بخشی نداشت. با این حال، بیش از ۷۳ درصد تخصیص را در بودجه افزایش دادیم.



وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، هفت میلیون متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری داشته‌ایم که فقط ۱۰ درصد آن‌ها، یعنی حدود ۷۰۰ هزار نفر، همچنان در صف دریافت وام هستند.



بانکی‌پور ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده این صف نیز کاهش یابد و تا پایان سال تعداد افراد در صف وام ازدواج و فرزندآوری به ۱۰۰ هزار نفر برسد.



وی با بیان اینکه تاکنون ۹۰ درصد متقاضیان وام‌های ازدواج و فرزندآوری وام خود را دریافت کرده‌اند، تأکید کرد: بانک مرکزی باید میزان تخصیص اعتبارات را افزایش دهد تا ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز هرچه سریع‌تر وام خود را دریافت کنند.



وی تصریح کرد: بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه نداشتن اعتبار از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان خودداری کنند یا از آن‌ها چند ضامن بخواهند؛ چراکه طبق قانون، ارائه یک ضامن کافی است.



بانکی‌پور از رسانه‌ها خواست بدون مماشات، نام بانک‌های متخلف را اعلام کنند تا با آن‌ها برخورد شود و افزود: پیگیری رسانه‌ای در این زمینه نیز بسیار مهم است.



وی در ارزیابی عملکرد سازمان صداوسیما در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: از عملکرد صداوسیما در اجرای تکالیفی که در قانون جوانی جمعیت برای این سازمان در نظر گرفته شده است، رضایت داریم. امسال شاهد تولید مستندهای بسیار خوبی در این زمینه بودیم و چند سریال و فیلم سینمایی نیز ساخته شد.



بانکی‌پور ادامه داد: صداوسیما در اجرای پویش «نفس» نیز نقش خوبی ایفا کرده است و رضایت ما از عملکرد این سازمان بالاست.



وی درباره عملکرد وزارت بهداشت نیز گفت: رضایت ما از وزارت بهداشت تا سال گذشته بالا بود، اما در برخی بخش‌های این وزارتخانه، بعضی از اقدامات خوبی که پیش‌تر انجام شده بود، کاهش یافته است.



وی افزود: در حال حاضر صف طولانی برای دریافت خودرو تشکیل شده و برخی مادران ناامید شده‌اند. در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.



بانکی‌پور با اشاره به آمار مادران دریافت‌کننده خودرو گفت: تاکنون ۷۰۰ هزار مادر خودروهای خود را دریافت کرده‌اند، اما برای تحویل خودرو به سایر مادران نیز باید روند تخصیص تسریع شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله سازمان‌هایی است که در اجرای قانون جوانی جمعیت بسیار خوب عمل کرده و جای تشکر دارد.



وی افزود: وزارت ورزش و سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های بسیار خوبی در راستای اجرای این قانون داشته‌اند.



بانکی‌پور در پایان با اشاره به وضعیت تجرد در کشور گفت: سن تجرد قطعی در کشور ما به ۴۵ سال رسیده است؛ البته ۹۸ درصد افراد جامعه ما ازدواج میکنند و تعداد مجردها کمتر از دو درصد است.