به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان دی تی وی، او مدعی است این وسیله نقلیه خودران به چراغ های قرمز بی توجه بود، در برابر موانعی که او نمی دید، ترمز می کرد و پس از رسیدن به مقصد، توقف نمی کرد.

مجری سابق برنامه تلویزیونی تاپ گیر که سرویس تاکسی روباتیک تسلا را به طور آزمایشی سوار شده بود، می گوید این وسیله فرمان یا پدالی برای دخالت در کنترل خودرو ندارد. کلارکسون دو سفر تاکسی روباتیک را رزرو کرد که هر دو آنها به طرق مختلف با مشکلاتی روبرو شدند. خودروی نخست اصلا حرکت نکرد و خودروی روباتیک دوم به چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی بی توجه بود، برای موانعی که دیده نمی شد، توقف کرد و حتی پس از رسیدن به مقصد نیز توقف نکرد.

نخستین خودروی سایبرکبی که برای کلارکسون اعزام شده بود، کمی دورتر از محل سوار شدن او توقف کرد و همان‌جا بی‌حرکت ماند. در حالی که دستیار هوشمند داخل خودرو اصرار داشت وسیله نقلیه در حال حرکت است. طبق گزارش‌ها، یکی از نمایندگان تسلا به او توصیه کرد سفر را لغو کند و درخواست خودروی جایگزین بدهد.

سفر با خودروی دوم عجیب تر شد. این وسیله نقلیه در ابتدا در حالت معمول حرکت را آغاز کرد. اما همانطور که گفته شد، مشکلات پس از آن آغاز شدند.

کلارکسون در ستون خود در نشریه ساندی تایمز نوشت طی سفر ۱۰ دقیقه ای به شدت نگران بوده و نمی توانسته هیچ کاری جز تماشا کردن انجام دهد. همچنین او به یک لحظه اضطراب آور اشاره کرد که در آن سایبرکب برای واکنش به یک سبد خرید خودران با چالش روبرو شد.

کلارکسون پس از پایان یافتن سفرش نوشت: من از جسارت و اعتمادبه‌نفس ماسک خوشم می‌آمد و فکر می‌کردم سایبرکب از نظر ظاهری واقعا جذاب است. اما اگر روزی چنین خودرویی در لندن برای جابه‌جایی من حاضر شود، ترجیح می‌دهم سوارش نشوم.

در سرویس تاکسی روباتیک تسلا از خودرو های مدل Y و سایبرکب استفاده می شود. این سرویس اکنون چند ماه است که در شهرهای آستین، دالاس، هیوستن، میامی، اورلاندو و تامپا فعالیت می کند.