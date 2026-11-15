به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی با یک مدال طلا، چهار برنز و سه نقره و مجموع ۸ مدال به کار خود پایان داد. یکی از مهم‌ترین اوزان وزنه‌برداری ایران دسته فوق سنگین است، جایی که علی داوودی و علیرضا یوسفی دو نماینده وزنه‌برداری ایران روی تخته رفتند اما از کسب مدال طلای مجموع در دسته فوق سنگین بازماندند.

علی داوودی در یک ضرب به مدال برنز بسنده کرد و از کسب مدال در دوضرب بازماند و در جایگاه چهارم قرار گرفت، اما علیرضا یوسفی در یک ضرب عملکرد قابل قبولی نداشت اما در دوضرب توانست با ثبت رکورد ۲۶۳ کیلوگرم به مدال طلای دوضرب برسد و رکورد جهان را هم به نام خود ثبت کند. یوسفی در پایان به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید و موفق به کسب مدال نقره شد.

به اعتقاد اهالی وزنه‌برداری نقطه ضعف یوسفی در یک ضرب است و او باید برای حضور قدرتمند در المپیک لس آنجلس روی یک ضرب خود کار کند و رکوردهایش را در یک ضرب تقویت کند.

درست است که یوسفی با مهار وزنه ۲۶۳ کیلوگرم در دوضرب هم به مدال طلا رسید و هم رکورد دنیا را به نام خود ثبت کرد، اما جدی‌ترین حریف او در دسته فوق سنگین علی عمار عراقی است که با ثبت رکورد ۲۱۹ کیلوگرم در یک‌ضرب، خاطرات دوران تالاخادزه را برای رقبا زنده کرد.

در حال حاضر، علی داودی، علی عمار، لالایان ارمنی، گورمیناسیان بحرینی و علیرضا یوسفی مدعیان این دسته هستند؛ اما حضور قهرمان جدید جهان معادلات را پیچیده کرده است.

علی داوودی خیز او برای طلای المپیک

داوودی یکی از چهره‌های مطمئن وزنه‌برداری ایران در دسته فوق سنگین است، او که نایب قهرمانی المپیک، جهانی و قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارد؛ در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ امسال موفق شد با شکست حریف عراقی خود به مدال طلا برسد اما در مسابقات جهانی دور از انتظار ظاهر شد هر چند که در تلاش بود تا با مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرم رکورد خوبی ثبت کند اما از مهار آن وزنه بازماند.

به این ترتیب داوودی در مسابقات جهانی به برنز در یک ضرب رسید و در دوضرب هم کاری از پیش نبرد. او قطعا باید اختلاف خود را با رقبا در یک ضرب کاهش دهد تا بار دیگر بتواند با مدعیان این وزن رقابت کند.

لالایان ارمنی؛ دوران افول ستاره وزنه‌برداری اروپا

یکی از وزنه‌بردار فوق سنگین که در یک ضرب جزو مدعیان به حساب می‌آید. او در المپیک پاریس موفق به کسب مدال نقره شد و یکی از چهره‌های مطمئن در دسته فوق سنگین بود. البته لالایان در این مدت دچار افت شده است و اکنون در رقابت تنگاتنگ و سخت با مدعیان آسیایی روبه‌رو شده است به همین خاطر شاید المپیک لس آنجلس آخرین میدان قدرتنمایی او برای رسیدن به جایگاه دوم و سومی باشد.

یوسفی و پاشنه آشیل غول ایرانی در یک ضرب

علیرضا یوسفی یکی از چهره‌های مدعی سنگین وزن ایران است که در مسابقات جهانی هم عملکرد قابل قبولی داشت؛ اما ضعف اصلی او در یک ضرب است و همین موضوع باعث شده از رقبای خود عقب بماند.

یوسفی در مسابقات جهانی در یک ضرب وزنه ۱۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد در حالی که رقیب او علی عمار عراقی در یک ضرب وزنه ۲۱۹ کیلوگرمی را مهار کرد و او اگر به دنبال مدال خوش رنگ در المپیک لس آنجلس است باید اختلاف خود را با حریف سرسخت عراقی خود کمتر کند.

رضازاده که سال‌ها پیش لقب قویترین وزنه‌بردار دنیا را در اختیار داشت، در مورد علیرضا یوسفی معتقد است او برای رسیدن به مدال المپیک باید رکوردهای خودش را در یک ضرب تقویت کند. حسین توکلی هم دیگر کارشناس وزنه‌برداری معتقد است پاشنه آشیل علیرضا یوسفی حرکت یک ضرب است و باید برای رسیدن به مدال المپیک از همین حالا روی یک ضرب خود کار کند.

گورمیناسیانی که دیگر مدعی نیست

گورمیناسیان دارنده مدال نقره المپیک، جهان و اروپا در دسته فوق‌سنگین مردان برای تیم بحرین روی تخته می‌رود. او یکی از چهره‌های مدعی در دسته فوق سنگین بود اما در این اواخر نشان داد از دوران اوج خود فاصله گرفته است و باید تلاش کند تا بتواند در بین مدعیان جدید برای المپیک لس آنجلس جا بگیرد.

کار سخت غول‌های وزنه‌برداری ایران در المپیک

بدون شک با ظهور مدعیان در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری کار علی داوودی و علیرضا یوسفی دو نماینده ایران در مسابقات پیش رو سخت خواهد شد. در مسابقات جهانی چین تیم ملی وزنه‌برداری ایران از کسب مدال طلای مجموع بازماند و همین موضوع باعث شد تا برخی انتقادها سمت عملکرد وزنه‌برداری ایران برود.

البته مسابقات جهانی بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد و رئیس فدراسیون وزنه‌برداری معتقد است تمرکز اصلی آنها روی بازی‌های آسیایی ناگویا بوده اما مسابقات جهانی به ویژه که انتخابی المپیک هم محسوب می‌شود اهمیت زیادی برای سایر رقبا دارد.

در این مسابقات علی عمار عراقی توانست رکورد ۲۲۰ کیلوگرم در یک‌ضرب را مهار کند و بسیار مصمم است. او اگر بتواند در ۲ سال آینده رکوردش را به ۲۲۰ یکضرب و ۲۶۰ دوضرب برساند دست نیافتنی می شود و دیگر مدعیان باید برای کسب مدال نقره و برنز برنامه‌ریزی کنند.