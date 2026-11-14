به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۶ عضو هیات علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی فرید معین پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، محسن ربانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مهرداد نیک نامی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، غلامرضا جعفری نیا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، محسن عرفانیان امیدوار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و فرح لطفی کاشانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران به مرتبه استادی موافقت شد.

فرید معین پور با مدرک دکتری شیمی آلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس است که دارای بیش از ۱۲۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

رزومه کامل دکتر فرید معین پور را در اینجا مشاهده کنید.

محسن ربانی با مدرک دکتری ریاضی کاربردی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری است که دارای بیش از ۸۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

رزومه کامل محسن ربانی را در اینجا مشاهده کنید.

مهرداد نیک نامی با مدرک دکتری مهندسی کشاورزی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار است که دارای بیش از ۶۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

رزومه کامل مهرداد نیک نامی را در اینجا مشاهده کنید.

غلامرضا جعفری نیا با مدرک دکتری جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر است که دارای بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

رزومه کامل غلامرضا جعفری نیا را در اینجا مشاهده کنید.

محسن عرفانیان امیدوار با مدرک دکتری ریاضیات محض عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که دارای بیش از ۷۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

رزومه کامل محسن عرفانیان امیدوار را در اینجا مشاهده کنید.

دکتر فرح لطفی کاشانی با مدرک دکتری روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران است که دارای بیش از ۸۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

رزومه کامل دکتر فرح لطفی کاشانی را در اینجا مشاهده کنید.