به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، صبح امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در نشست خبری به مناسبت سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به روند تصویب این قانون اظهار کرد: این قانون با بیش از ۲۵۰ رأی به تصویب رسید و مجلس شورای اسلامی تمام‌قد برای تصویب آن ایستاد. امیدواریم در مسیر اجرای این قانون که شهید رئیسی آن را ابلاغ کرد، موفق باشیم.



وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت تغییر ریل جمعیتی کشور، افزود: پس از سال ۱۳۸۹، رهبر شهید انقلاب اسلامی بر لزوم تغییر ریل جمعیتی تأکید کردند و از همان سال، فعالان حوزه جمعیت فعالیت خود را آغاز کردند. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز شاهد هستیم که تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در جامعه در حال از بین رفتن است.



محمدبیگی با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون برای خانواده‌های دارای فرزند سوم، گفت: بر اساس این قانون، به هر خانواده‌ای که فرزند سوم خود را به دنیا می‌آورد، زمین رایگان و تسهیلات بانکی اختصاص داده می‌شود.



نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه سلامت قرار دارد، به تشریح دستاوردهای تخصصی این قانون در بخش سلامت پرداخت و گفت: یکی از دستاوردهای مهم این قانون آن است که اکنون تمام استان‌های کشور دست‌کم یک مرکز تخصصی ناباروری دارند.



وی آموزش مربیان جوانی جمعیت را از دیگر دستاوردهای این قانون برشمرد و افزود: این آموزش‌ها با هدف ارائه مشاوره در حوزه افزایش جمعیت انجام شده و در مجموع، حدود هفت هزار نفر در این زمینه آموزش دیده‌اند. همچنین آموزش‌های ضمن خدمت برای کادر سلامت با هدف اجرای دقیق قانون ارائه شده است.



محمدبیگی در ادامه به دستاوردهای این قانون در حوزه زایمان اشاره کرد و گفت: در این زمینه شاهد افزایش زایمان‌های بدون درد و زایمان‌های فیزیولوژیک هستیم؛ با این حال، میزان سزارین در کشور اکنون نزدیک به ۵۸ درصد است که یکی از چالش‌های حوزه سلامت محسوب می‌شود و باید کاهش یابد.



وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه اتصال آزمایشگاه‌ها به سامانه باروری سالم، اظهار کرد: در این بخش نیز اقدامات خوبی انجام شده است تا اطلاعات به‌صورت برخط و به‌روز در دسترس قرار گیرد.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مراکز انصراف از سقط جنین اشاره کرد و گفت: تشکل‌های خوبی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و به مراکز بهداشتی و درمانی کمک می‌کنند. در نتیجه این اقدامات، میزان سقط عمدی ۵۳ درصد کاهش یافته است.



محمدبیگی با اشاره به برآوردهای موجود درباره آمار سقط جنین در کشور تصریح کرد: بر اساس آمارها، سالانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد سقط جنین در کشور رخ می‌دهد و تلاش ما این است که این آمار به صفر برسد تا بتوانیم ابرچالش جمعیت را کاهش دهیم.

تنها ۱۵ درصد احکام قانون جوانی جمعیت به‌طور کامل اجرا شده است



محمدبیگی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت اقدام به اعطای زمین به خانوارهای دارای بیش از سه فرزند کرده است.



وی با بیان اینکه مسکن یکی از چالش‌های بزرگ جوانان است، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد در زمینه ساخت خوابگاه‌های متأهلی افزایش داشته‌ایم و معتقدیم بهره‌برداری از این خوابگاه‌ها می‌تواند کمک شایانی به جوانان کند. همچنین دولت باید در اعطای زمین تسریع کند؛ چراکه تأخیر در این زمینه موجب کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری می‌شود.



نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به استقبال برخی کشورها از قانون جوانی جمعیت ایران تصریح کرد: بسیاری از کشورهایی که از قانون جوانی جمعیت ما اطلاع داشتند، بابت تصویب آن از ما تشکر کردند. در سفر کاری به مکزیک، متن قانون را از ما درخواست کردند تا آن را به پارلمان‌های خود ببرند و برای تصویب بررسی کنند.



وی با تأکید بر اینکه محور اصلی قانون جوانی جمعیت، ارتقای سلامت مادر و کودک است، ادامه داد: چندین ستاد مرکزی و قرارگاه ملی جوانی جمعیت داریم که جلسات آن‌ها به‌صورت ماهانه یا هر چند ماه یک‌بار برگزار می‌شود.



محمدبیگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت مادران گفت: سالانه شاهد افزایش زایمان بدون درد در کشور هستیم و پوشش بیمه‌ای غربالگری نیز انجام شده است.



وی با اشاره به تأثیر فرزندآوری بر سلامت مادران اظهار کرد: مادری که زایمان را تجربه می‌کند، تا ۵۰ درصد با کاهش ریسک ابتلا به سرطان، از جمله سرطان سینه، مواجه می‌شود. همچنین فرزندآوری موجب نشاط بیشتر خانواده خواهد شد.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، پدیده مادران مجرد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: پدیده شوم مادران مجرد، پدیده‌ای غیرشرعی و غیرانسانی و از مصادیق جنگ جمعیتی است. هیچ‌یک از ادیان الهی این پدیده را نمی‌پذیرند و با آن مخالف هستند. از قوه قضائیه می‌خواهم با این پدیده‌ها مقابله کند؛ چراکه عده‌ای به دنبال گسترش آن در جامعه هستند.



محمدبیگی همچنین با اشاره به ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب اظهار کرد: وقتی دولت قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نمی‌کند، این پدیده‌های شوم افزایش می‌یابد.



وی با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در کشور بیان کرد: اکنون بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند که به مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. پدیده تک‌فرزندی نیز نگهداری از والدین در دوران سالمندی را دشوارتر خواهد کرد.



نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به فرزندآوری و سلامت سالمندان گفت: اگر بخواهیم آحاد جامعه از سلامت بیشتری برخوردار باشند، باید هم فرزندآوری افزایش یابد و هم متخصص طب سالمندی تربیت کنیم.



محمدبیگی با انتقاد از میزان اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: تنها ۱۵ درصد از احکام قانون جوانی جمعیت به‌صورت کامل اجرا شده و ۸۵ درصد آن اجرا نشده است.



وی افزود: ۲۰ ماه است که ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده و نگاه سلیقه‌ای، اجرای قانون جوانی جمعیت را با چالش مواجه کرده است.



وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که مدیران کشور درباره ابرچالش جمعیتی اقناع نشوند، این قانون به‌خوبی اجرا نخواهد شد.