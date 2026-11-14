به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علی بلالی» مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد ایران از تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی به‌غنیمت‌گرفته‌شده برای ارتقای توان دفاعی و توسعه سامانه‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد که هدف از بررسی این تجهیزات، صرفاً کپی‌برداری از نمونه‌های آمریکایی نیست، بلکه متخصصان ایرانی با مطالعه ساختار و فناوری‌های به‌کاررفته در آن‌ها، به دنبال توسعه ایده‌ها و طراحی‌های جدید و متناسب با نیازهای کشور هستند.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توضیح داد که این روند شامل مهندسی معکوس و بازطراحی تجهیزات به‌دست‌آمده است و می‌تواند به تولید تسلیحاتی با مشخصات و قابلیت‌های متفاوت از نمونه‌های آمریکایی منجر شود.

ایران پیش‌تر از دستیابی به برخی تجهیزات نظامی آمریکایی از جمله پهپادهای بدون سرنشین خبر داده و اعلام کرده بود که از فناوری‌های به‌دست‌آمده برای توسعه توانمندی‌های داخلی استفاده می‌کند.