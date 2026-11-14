به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد با تشریح جزئیات ۲ پرونده سرقت در شهرستان همدان اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی و همچنین سرقت از ساختمان خالی از سکنه دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ شکریه قرار گرفت.

وی افزود: در پرونده نخست که مربوط به سرقت از اماکن خصوصی بود، ماموران با بررسی دوربین‌های مداربسته محل، سارق را شناسایی، دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: در پرونده دوم نیز ماموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته سارق ساختمان خالی از سکنه را شناسایی و دستگیر کردند و در بازرسی از منزل وی مقادیر قابل توجهی از اموال سرقتی کشف و ضبط شد.

سرهنگ طولابی نژاد خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات به بزه ارتکابی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع سرقت از شهروندان خواست منازل، اماکن خصوصی و خانه باغ‌های خود را به حفاظ‌های مطمئن، درب‌های ضد سرقت، قفل آویز استاندارد و سیستم‌های روشنایی مناسب تجهیز کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان همچنین با اشاره به اینکه تامین روشنایی کافی در معابر فرعی، کوچه‌ها و محوطه‌های نیمه ساز و خالی از سکنه نقش بازدارنده‌ای در وقوع سرقت‌های شبانه دارد از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را سریع از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.