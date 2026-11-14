به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت ۲۶ هزار و ۳۴۳ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران طی هفته گذشته، از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به نتایج این مأموریت‌ها اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۶ هزار و ۳۸۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر نیز خدمات اورژانس را در محل دریافت کردند.

رئیس اورژانس استان تهران با بیان اینکه در این مدت ۵۷ هزار و ۹۸۳ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس برقرار شده است، افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۳ هزار و ۷۵۸ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده که ۱۴.۳ درصد کل مأموریت‌ها را شامل می‌شود.

توکلی ادامه داد: ۲۲ هزار و ۵۸۵ مأموریت نیز به حوادث غیرترافیکی اختصاص داشته که معادل ۸۵.۷ درصد از کل مأموریت‌های اورژانس استان تهران در هفته گذشته بوده است.

وی همچنین از انجام پنج سورتی پرواز توسط اورژانس هوایی تهران خبر داد و گفت: در جریان این پروازها، ۶ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.