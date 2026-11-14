به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در همین مدت، شاخص کیفی هوا در ملاثانی ۱۴۳، بهبهان ۱۴۱، اهواز ۱۲۸، دزفول ۱۱۱، آغاجاری ۱۱۰ و گتوند ۱۰۶ AQI ثبت شد که بیانگر وضعیت نارنجی یا ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

بر اساس این گزارش، هوای ایذه و دهدز در ساعت ۷ صبح امروز پاک بوده و کیفیت هوای هشت شهر دیگر استان نیز در وضعیت سالم و کمتر از ۱۰۰ AQI ثبت شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) در پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی، از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.