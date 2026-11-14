امین عدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح زیرسازی و آسفالت محور کندروی سفیدآبه در شهرستان نیمروز اظهار کرد: در قالب این پروژه، بیش از ۲۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت در معابر این روستا پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در آیین کلنگ‌زنی این طرح، اجرای پروژه در مدت ۴۰ روز وعده داده شد و بر تسریع روند عملیات اجرایی آن تأکید شده است.

همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت معابر روستای کوچوبالا از توابع شهرستان قصرقند به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرا شده است.

این پروژه با هدف بهبود زیرساخت‌های روستایی و تسهیل رفت‌وآمد ساکنان اجرا شده و با تکمیل آن، وضعیت معابر اصلی و فرعی روستا بهبود یافته و مشکلات تردد اهالی در فصول بارندگی کاهش می‌یابد.

اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان انجام می‌شود.