به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در تشریح برخی موانع و الزامات صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها، به مشکلات مالی و ساختار درآمدی فوتبال ایران اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، موضوع مالی است که برای حل آن باید تغییراتی در قوانین و سازوکارهای موجود ایجاد شود.

وی با اشاره به طی شدن مراحل قانونی برای پیگیری این موضوع اظهار کرد: در این زمینه مصوباتی در هیئت‌ رئیسه فدراسیون فوتبال و مجمع فدراسیون وجود دارد و ابلاغیه وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به وزارت ورزش نیز انجام شده است. بنابراین مسیر قانونی این موضوع طی شده و باید برای اجرای آن تلاش کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات مالی باشگاه‌ها با اصلاح برخی قوانین قابل حل است، افزود: در حال حاضر بسیاری از باشگاه‌های فوتبال کشور به دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها، مؤسسات یا کارخانه‌ها وابسته هستند و بخشی از منابع مالی آن‌ها از طریق حمایت این مجموعه‌ها تامین می‌شود.

تاج ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که طی پنج سال آینده وابستگی باشگاه‌ها به منابع مالی کارخانه‌ها و حمایت‌های این‌چنینی به حداقل برسد و سهم این منابع به حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کند. این تغییر کار ساده‌ای نیست و به اصلاح قوانین و تغییر سازوکارهای موجود نیاز دارد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر شکل حمایت مالی از باشگاه‌ها تصریح کرد: باید منابعی که در حال حاضر از سوی کارخانه‌ها به‌عنوان اسپانسر در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌گیرد، به سمت درآمدهای واقعی فوتبال از جمله حق پخش تلویزیونی هدایت شود تا باشگاه‌ها بتوانند از این محل درآمدزایی کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: از نگاه نهادهای بین‌المللی مانند فیفا، کمک‌های مستقیم به باشگاه‌ها با درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی فوتبال تفاوت دارد. درآمد حاصل از حق پخش به‌عنوان درآمد واقعی باشگاه شناخته می‌شود، در حالی که حمایت مالی کارخانه‌ها بیشتر در قالب کمک ارزیابی می‌شود هرچند هر دو در نهایت از منابع اقتصادی کشور تأمین می‌شوند.

تاج تاکید کرد: باید تلاش کنیم دولت به این نتیجه برسد که منابع مالی موجود به جای پرداخت مستقیم به باشگاه‌ها، از مسیرهای درآمدزای فوتبال از جمله حق پخش تلویزیونی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به الزامات آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای و تفاوت استانداردهای زیرساختی در سطوح مختلف A، B، C، D و E اظهار کرد: در بخش‌هایی از این آیین‌نامه، استانداردهایی برای امکانات ورزشگاه‌ها در نظر گرفته شده که باید تلاش کنیم شرایط باشگاه‌ها را به سطح بالاتری ارتقا دهیم. برای مثال، در بخش روشنایی ورزشگاه‌ها استانداردهایی از ۸۰۰ تا ۲ هزار واحد مطرح است و باید به سمت تامین استانداردهای بالاتر حرکت کنیم.

وی افزود: در موضوع رختکن‌ها نیز امکاناتی مانند تعداد دوش‌ها و تجهیزات مورد نیاز باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین وضعیت ورزشگاه‌هایی که قرار است میزبان مسابقات آسیایی باشند، اهمیت زیادی دارد و باید از نظر استانداردهای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسی شوند.

تاج با اشاره به وضعیت ورزشگاه‌های کشور تصریح کرد: بر اساس بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، ورزشگاه پارس شیراز احتمالاً حتی با ارفاق می‌تواند استاندارد سطح B را کسب کند، اما سایر ورزشگاه‌ها برای رسیدن به این سطح با مشکلاتی مواجه هستند. اگر بخواهیم میزبانی مسابقات آسیایی را بر عهده بگیریم، این موضوع می‌تواند برای ما مشکل‌ساز شود. البته برطرف کردن این نواقص کار غیرممکنی نیست و باید مسئولان مربوطه برای ارتقای استاندارد ورزشگاه‌ها اقدام کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه به موضوع دستورالعمل مالی جوانمردانه اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که باید دنبال کنیم، تدوین دستورالعمل مالی جوانمردانه است. این موضوع با مفهوم بازی جوانمردانه در زمین مسابقه متفاوت است و بیشتر به نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد باشگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع مسئله فقط این نیست که باشگاه‌ها چگونه هزینه کنند بلکه باید مشخص شود چگونه درآمد کسب می‌کنند. این موضوع اهمیت زیادی دارد و طبق الزامات قانونی، فدراسیون فوتبال مکلف به تدوین چنین دستورالعملی است.

تاج با اشاره به وضعیت مالی باشگاه‌ها خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بخش زیادی از باشگاه‌های فوتبال کشور با زیان انباشته مواجه هستند و برای حل این مشکل باید راهکارهای قانونی و مالی در نظر گرفته شود. یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف افزایش سرمایه باشگاه‌هاست.