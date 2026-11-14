حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های ملی سازمان دامپزشکی کشور و با هدف شناسایی به‌موقع دام‌های آلوده، پیشگیری از گسترش بیماری‌ها و ارتقای سلامت دام و جامعه، طرح مراقبت و پایش بیماری‌های سل گاوی و بروسلوز از ۲۶ آبان تا ۵ آذرماه در مناطق هدف استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مشترک بودن این دو بیماری میان انسان و دام تصریح کرد: سل گاوی و بروسلوز علاوه بر ایجاد خسارت‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری دامداری‌ها، از اهمیت ویژه‌ای در حوزه بهداشت عمومی برخوردارند؛ ازاین‌رو، مراقبت مستمر، تشخیص زودهنگام و اقدامات کنترلی مناسب، نقش مهمی در کاهش مخاطرات بهداشتی و حفاظت از سلامت جامعه ایفا می‌کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی استان بوشهر بر ضرورت همکاری دامداران و مسئولان واحدهای دامداری با اکیپ‌های دامپزشکی تأکید کرد و گفت: مشارکت دامداران و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انجام آزمایش‌ها، از عوامل اصلی موفقیت برنامه‌های ملی مراقبت و کنترل بیماری‌های دامی است.