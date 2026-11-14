به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی صبح شنبه در جلسه نقش بانوان در پیشرانی نهضت خون‌خواهی امام شهید اظهار کرد: خانواده همواره یکی از کانون‌های اثرگذار در جامعه بوده و دشمن نیز با شناخت این ظرفیت، آن را به‌عنوان یکی از اهداف خود مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به ضرورت بازخوانی نقش بانوان در استمرار حرکت‌های اجتماعی افزود: باید با نگاهی دقیق‌تر، ظرفیت بانوان در پیشبرد نهضت اجتماعی حول محور امام جامعه و با محوریت خون‌خواهی امام شهید مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر لزوم ارزیابی اقدامات انجام‌شده در این مسیر گفت: باید بررسی کنیم که تاکنون تا چه اندازه به اهداف موردنظر دست یافته‌ایم و برای تقویت حضور مؤثر در میدان، چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد.

دیلمی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی بیشتر میان فعالان این عرصه تأکید کرد و گفت: استمرار و تقویت نهضت اجتماعی نیازمند مشارکت و همراهی مجموعه‌های مردمی است و هرچه این حرکت با شور و حرارت بیشتری دنبال شود، آثار آن در سطح جامعه، محله، کوچه و خانواده نمایان‌تر خواهد شد.

وی افزود: امید است با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود، زمینه تقویت فعالیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی بانوان در این مسیر فراهم شود.