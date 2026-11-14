به گزارش خبرنگار مهر، مظفر تیموری، صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن قدردانی از تلاش خبرنگاران در پوشش رویدادهای مختلف، اظهار کرد: رسانه‌ها در مناسبت‌های مختلف به‌ویژه دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حضوری مستمر و شبانه‌روزی در عرصه اطلاع‌رسانی داشتند که شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری اجراشده در ماه‌های گذشته افزود: برگزاری برنامه‌های مرتبط با اربعین حسینی، بزرگداشت روز خبرنگار، پاتوق فیلم در تالار انتظار و جشنواره عکس و پوستر «رسول مهربانی‌ها» از جمله رویدادهای فرهنگی استان بوده است. در جشنواره عکس و پوستر رسول مهربانی‌ها نیز حدود ۵۲۸ اثر به دبیرخانه ارسال شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به تصویب برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی استان گفت: این طرح پس از سال‌ها پیگیری و با همراهی آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، و استاندار به تصویب رسید و با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.

تیموری با بیان اینکه در این نقشه حدود ۱۹۰ برنامه و اقدام عملیاتی در حوزه‌های مختلف تعریف شده است، تصریح کرد: از این پس تخصیص اعتبارات فرهنگی استان نیز بر اساس این برش استانی دنبال خواهد شد.

وی در ادامه از میزبانی کرمانشاه در سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان خبر داد و گفت: این رویداد برای نخستین بار در کرمانشاه برگزار می‌شود و امسال برای اولین بار در سطح بین‌المللی نیز توسعه یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با تشریح آمار آثار و شرکت‌کنندگان این جشنواره اظهار کرد: یک‌هزار و ۷۲ نفر در این رویداد ثبت‌نام کردند و ۶ هزار و ۴۲۶ اثر به دبیرخانه رسید که پس از بررسی هیئت داوران، ۱۷۳ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شد. از این تعداد، ۹۷ اثر متعلق به بانوان و ۷۶ اثر متعلق به آقایان است.

تیموری افزود: کرمانشاه از نظر تعداد آثار ارسالی، پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس، رتبه پنجم کشور را به دست آورد و با ارسال حدود ۶۵ اثر، در میان استان‌های فعال این دوره قرار گرفت. همچنین استان در شمار هشت استانی است که بیشترین آثار منتخب را داشته‌اند.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری جشنواره گفت: آیین افتتاحیه این رویداد ساعت ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه در مجموعه تاریخی طاق‌بستان برگزار می‌شود و هنرمندانی از ۲۸ استان کشور در آن حضور خواهند داشت. این جشنواره به مدت پنج روز ادامه دارد و کرمانشاه میزبان حدود ۳۰۰ نفر از هنرمندان، داوران و عوامل اجرایی خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: هنرمندان در ۱۱ رشته شامل نقاشی، عکاسی، گرافیک، طراحی، تصویرسازی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی، رسانه‌های هنری جدید، هنر سرامیک و کاریکاتور فعالیت خواهند کرد. همچنین ۱۱ کارگاه تخصصی با حضور استادان این رشته‌ها برگزار می‌شود و ۲۲ داور از سراسر کشور آثار را ارزیابی می‌کنند.

تیموری با اشاره به حضور هنرمندان خارجی در این دوره بیان کرد: تا این مرحله حضور هنرمندانی از عمان، بغداد، سلیمانیه و اربیل پیش‌بینی شده و حدود ۲۰ هنرمند زن و مرد از این مناطق در جشنواره شرکت می‌کنند. آیین اختتامیه نیز چهارشنبه ساعت ۱۸ در تالار انتظار برگزار خواهد شد و برای حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم برنامه‌ریزی شده است.

وی همچنین از برگزاری دو نمایشگاه هم‌زمان با جشنواره خبر داد و گفت: نمایشگاهی از آثار برگزیده هنرمندان در کنار نمایشگاه نقاشی بشیر نظری در نگارخانه میرزا رضایی کلهر برپا خواهد شد. بخش ویژه «سرزمین من» با موضوع آب نیز از دیگر برنامه‌های این رویداد است؛ بخشی که کرمانشاه در دوره گذشته جشنواره فجر با اجرای آن به‌عنوان یکی از استان‌های برگزیده معرفی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: امسال حدود ۲۵۰ برنامه در سطح استان و شهرستان‌ها برای این مناسبت پیش‌بینی شده است. آغاز برنامه‌های هفته کتاب نیز با نواختن زنگ کتاب و دانایی در دبیرستان دخترانه استقلال کرمانشاه همراه بود.

تیموری با اشاره به برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در اسفندماه گفت: این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۶ اسفند در محل نمایشگاه بین‌المللی پارک شاهد برگزار می‌شود و حدود ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت. برای این دوره تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب نیز در نظر گرفته شده و نمایشگاه هم‌زمان با نمایشگاه علوم قرآنی و نرم‌افزارهای قرآنی در دهه پایانی ماه رمضان برگزار می‌شود.

وی از میزبانی کرمانشاه در رویداد «ایران جان» از ۲۱ تا ۲۷ آذر خبر داد و گفت: برنامه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی این رویداد در استان برگزار می‌شود و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت بخش‌های مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر را بر عهده خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های تعریف‌شده برای توسعه امنیت پایدار در مناطق شرق و غرب کشور اظهار کرد: چهار رویداد برای استان در این چارچوب پیش‌بینی شده که شب‌های فرهنگی اورامانات یکی از آنها بود و در شهرستان‌های جوانرود، پاوه، ثلاث باباجانی و روانسر برگزار شد. جشنواره داستان‌نویسی «کرمانشاه کهن» در دی‌ماه، جشنواره موسیقی «مرزداران» و جشنواره ملی «مرصاد» نیز از دیگر برنامه‌هایی هستند که برای برگزاری آنها تا پایان سال تلاش می‌شود.

تیموری همچنین از برگزاری دومین کنگره شهدای هنرمند استان در آذرماه خبر داد و گفت: در این برنامه یاد و خاطره ۳۶ شهید هنرمند گرامی داشته می‌شود. برای این کنگره هشت یادواره در شهرستان‌ها و کرمانشاه پیش‌بینی شده که دو مورد آن تاکنون برگزار شده است.

وی افزود: تولید مجموعه شعر به یاد شهدای هنرمند و رهبر شهید، ساخت پنج فیلم کوتاه درباره شهدای شاخص هنرمند و دیدار و سرکشی از خانواده شهدای هنرمند نیز در شمار برنامه‌های این کنگره قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به مطالبات اصحاب رسانه برای برگزاری جشنواره مطبوعات گفت: تلاش داریم چهارمین جشنواره مطبوعات استان را در بهمن‌ماه برگزار کنیم؛ رویدادی که از مطالبات خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کرمانشاه به شمار می‌رود.

تیموری درباره آخرین وضعیت طرح مسکن خبرنگاران نیز توضیح داد: در مرحله نخست این طرح، ۱۱۵ واحد به اصحاب رسانه اختصاص یافته و بخشی از پروژه پیشرفت مناسبی داشته، اما روند اجرای دو پروژه دیگر با کندی همراه بوده است. در این زمینه با اداره‌کل راه و شهرسازی مذاکراتی انجام شده و قرار است جلسه‌ای با حضور نمایندگان خبرنگاران، پیمانکاران، بانک عامل و مسئولان راه و شهرسازی برای بررسی مشکلات و تعیین تکلیف پروژه‌ها برگزار شود.

وی با اشاره به وضعیت خبرنگاران جامانده از طرح مسکن بیان کرد: زمین مربوط به حدود ۳۷۰ نفر از متقاضیان جامانده در مرحله دوم، با پیگیری‌های انجام‌شده در محدوده شهرک شهید ادیبان تعیین شده است و مراحل بعدی از جمله تعیین شرایط پرداخت اقساط باید پیگیری شود. پس از تعیین تکلیف مراحل قبلی نیز برای افرادی که در مرحله سوم از ثبت‌نام جا مانده‌اند، برنامه‌ریزی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان از برگزاری آزمون قرآن و عترت خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۲۹۱ نفر در دو رشته حفظ و مفاهیم برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند و آزمون روز ۲۸ آبان در تالار انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.