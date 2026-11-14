حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز سه‌شنبه با تداوم وزش بادهای شمالی روی دریا، سواحل استان (به‌ویژه مناطق جنوبی) مواج و متلاطم پیش‌بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، روی دریا ۱۶ تا ۴۴ امروز در مناطق جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز در مناطق شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر، فردا مناطق شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ و مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.