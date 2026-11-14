به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن‌دوست صبح شنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای حفاظت و احیای بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی از این اماکن اظهار کرد: بخشی از بقاع متبرکه کردستان به دلایل مختلف نیازمند مرمت و سامان‌دهی هستند و صیانت از این بناها، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: تعریف و اجرای برنامه‌های مشترک با اداره‌کل اوقاف می‌تواند روند حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی را تسهیل کند.

وطن‌دوست با بیان اینکه بقاع متبرکه از جاذبه‌های مؤثر در جذب گردشگران مذهبی به شمار می‌روند، گفت: معرفی مناسب این اماکن در کنار مرمت و سامان‌دهی آن‌ها، زمینه حضور بیشتر زائران و گردشگران را در استان فراهم می‌کند.

وی توسعه گردشگری و احیای آثار تاریخی را از مؤلفه‌های توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی و تاریخی کردستان، علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت درآمد جوامع محلی منجر شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان تأکید کرد: این استان از ظرفیت‌های متعددی در حوزه اماکن مذهبی و بقاع متبرکه برخوردار است که با برنامه‌ریزی هدفمند و معرفی شایسته آن‌ها می‌توان سهم این بخش را در رونق گردشگری استان افزایش داد.