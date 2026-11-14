به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینهافزود: برنامه مدیریت زیست‌بومی تالاب قوپی باباعلی با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان کشوری و استانی، انجام پایش‌های میدانی، پهنه‌بندی تالاب و استفاده از خرد جمعی و رویکرد مدیریت مشارکتی تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری مسئولان و ذینفعان تالاب و در چارچوب سه هدف راهبردی شامل مدیریت منابع آب و خاک، حفاظت از تنوع زیستی و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت تالاب به تصویب رسیده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به ضرورت اجرای موثر این برنامه گفت: طرح مدیریت جامع تالاب قوپی باباعلی باید در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی نیز مطرح شود تا زمینه اجرای بهتر برنامه‌های احیا، حفاظت و صیانت از این تالاب بین‌المللی فراهم شود.

سلیمانی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این برنامه، مشارکت داوطلبانه کشاورزان و باغداران منطقه در کاهش مصرف آب از طریق اصلاح الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری و استفاده کمتر از سموم و کودهای شیمیایی است.

وی با بیان اینکه در مقابل این مشارکت، منافع اقتصادی حاصل از فعالیت‌های مرتبط با تالاب به جوامع محلی اختصاص خواهد یافت، افزود: درآمدهای احتمالی ناشی از فعالیت‌هایی مانند گردشگری و اسکان گردشگران در آینده به روستاییان و افرادی تعلق می‌گیرد که در اجرای طرح‌های داوطلبانه حفاظت از تالاب مشارکت دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با یادآوری اینکه تالاب قوپی باباعلی دومین تالاب این شهرستان است که برنامه مدیریت جامع برای آن به تصویب رسیده است، افزود: پیش از این نیز فرآیند تدوین برنامه مدیریت زیست‌بومی پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی کانی‌برازان مهاباد در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و تدوین شده بود.

سلیمانی با اشاره به اهمیت زیستگاهی تالاب قوپی باباعلی گفت: این تالاب با وسعت حدود ۵۰۰ هکتار و محدوده اکولوژیکی نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ هکتار، زیستگاه گونه‌های مختلف پرندگان آبزی و کنارآبزی از جمله اردک سرسبز، اردک سرحنایی، آنقوت، انواع غاز، فلامینگو و تنجه است.

وی افزود: قوپی باباعلی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان در منطقه به شمار می‌رود و به دلیل ویژگی‌های طبیعی و تنوع گونه‌های پرندگان، ارزش اکولوژیکی قابل توجهی دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد یادآور شد: تالاب بین‌المللی قوپی باباعلی در سال ۱۳۵۴ به عنوان نخستین تالاب آذربایجان غربی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و دارای دیپلم افتخار از سازمان ملل متحد و یونسکو است.