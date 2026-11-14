به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در آیینی با حضور فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، مشاور استاندار ایلام در امور ایثارگران، محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از مدیران استان و شهرستان، مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان ایوان به نام دانشمند برجسته و نخبه بومی حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، «دانشمند شهید دکتر افشار خسروی» نامگذاری شد تا یاد و خاطره این چهره علمی کشور در زادگاهش جاودانه بماند.

این اقدام ارزشمند با همکاری بنیاد شهید و فنی و حرفه ای استان در راستای تجلیل از مقام شامخ شهدا، پاسداشت ارزش‌های علمی و ترغیب جوانان و مهارت‌آموزان به تأسی از الگوهای درخشان علمی و ایثارگری صورت گرفت.