به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، سی و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با حضور ۱۷۳ هنرمند، ۱۱ استاد کارگاه، هنرجویان عراق و عمان، رضوان صادق زاده دبیر، آیدین مهدی زاده رئیس شورای سیاستگذاری، جعفر واحدی دبیر اجرایی، رئیس ستاد استانی، استاندار کرمانشاه و معاون سیاسی و امنیتی استاندار و دیگر مدیران ستادی جشنواره در تهران و کرمانشاه و مدیران فرهنگی استانی افتتاح می‌شود.

مراسم افتتاحیه جشنواره با صحبت‌های دبیر جشنواره، استاندار کرمانشاه و دیگر مدیران جشنواره و استان و اجرای موسیقی مقامی کرمانشاهی برگزار می‌شود و پس از دیدار از محوطه تاریخی - باستانی طاق بستان، کارگاه‌های جشنواره در محل هنرستان هنرهای زیبای دختران آغاز به کار می‌کند.

کارگاه‌های جشنواره از ظهر روز یکشنبه ۲۴ تا عصر روز سه شنبه ۲۶ آبان در جریان است و هنرجویان کارهای خود را در پایان کارگاه برای داوری ارائه خواهند داد.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این دوره از جشنواره عصر روز چهارشنبه ۲۷ آبان در مجموعه فرهنگی هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.