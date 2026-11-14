یوسف اختری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات لایروبی و ساماندهی مسیل‌های روستاهای چاه‌مزار سفلی، درازآب، سنگ‌آب و کلاته فاضل با تلاش عوامل اجرایی امور منابع آب تربت‌جام در حال انجام است.

مدیر امور منابع آب تربت‌جام افزود: این اقدامات با هدف رفع موانع موجود در مسیر جریان طبیعی آب، حذف رسوبات و مواد انباشته‌شده، افزایش ظرفیت عبور روان‌آب‌ها و جلوگیری از انسداد مسیرهای هدایت سیلاب در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط حادثه‌خیز و مستعد سیلاب تصریح کرد: با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و احتمال افزایش حجم روان‌آب‌ها در پی بارندگی‌های فصلی، بررسی وضعیت بستر مسیل‌ها، بازگشایی مسیرهای عبور آب و رفع موانع موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اختری ادامه داد: این اقدامات با هدف بهبود عملکرد طبیعی مسیل‌ها و کاهش احتمال انحراف جریان آب به سمت مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی انجام می‌شود و استمرار برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید داشته باشد.

مدیر امور منابع آب تربت‌جام همچنین از شهروندان و ساکنان روستاهای واقع در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خواست از تخلیه نخاله، زباله و مصالح ساختمانی در بستر و حریم این مسیرها خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت سیلاب نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط است و امور منابع آب تربت‌جام با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اجرای برنامه‌های حفاظتی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.