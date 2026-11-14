به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام همتی‌نژاد از کسب رتبه نخست استان فارس در ارزیابی ملی هفته پژوهش و فناوری خبر داد و گفت: این موفقیت با مشارکت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان و با راهبری دانشگاه شیراز رقم خورده است.

وی ادامه داد: کسب جایگاه نخست کشور در ارزیابی ملی هفته پژوهش و فناوری، حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان در حوزه پژوهش و فناوری است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با اشاره به نقش دانشگاه شیراز در راهبری و هماهنگی برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان افزود: این دانشگاه به‌عنوان دانشگاه معین فارس و دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری، مسئولیت هماهنگی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد و برای مشارکت مؤثر مجموعه‌های مختلف استان در این رویداد تلاش می‌کند.

وی با اشاره به ثبت ۴۸۶ اثر پژوهشی از سوی استان فارس در سامانه پرگار طی سال گذشته، این آمار را نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند علمی، پژوهشی و فناورانه استان دانست.

همتی‌نژاد همچنین تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه، استفاده از نتایج پژوهش‌ها برای حل مسائل و نیازهای استان و توسعه تعامل میان مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات تداوم این موفقیت برشمرد.