به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در دیدار با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بر اهمیت صیانت از منابع آب از طریق اجرای دقیق قوانین و همکاری نزدیک دستگاه قضا با نهادهای اجرایی تأکید کرد.

وی ضرورت مدیریت منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری را موضوعی مهم و حیاتی عنوان و اظهار کرد: هرگونه تخلف در حریم رودخانه‌ها، برداشت غیرمجاز از منابع آب یا آسیب به زیرساخت‌های آبی، مستلزم برخورد قاطع دستگاه قضایی است.

حسینی با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک میان دادگستری و شرکت آب و فاضلاب تصریح کرد: نهاد قضا همواره آماده است تا از طریق پیگیری‌های قانونی و ارائه مشاوره‌های حقوقی، از اجرای درست طرح‌های عمرانی و جلوگیری از بروز آسیب‌های زیست‌محیطی حمایت کند.

در این دیدار مسعود ترابیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز بر لزوم همکاری دو نهاد برای مقابله با آسیب‌های وارده به منابع آب و تقویت حاکمیت قانون در حوزه مدیریت منابع آبی تأکید کرد.