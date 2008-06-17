سازمان تاکسیرانی پایبند مصوبات شورای شهر کرمان است

علی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصوبه شورای شهر کرمان در زمینه نرخ کرایه تاکسی در کرمان قطعی است و رانندگان ملزم به رعایت نرخهای اعلام شده هستند.

منصوری عنوان کرد: با توجه به نامه شهردار کرمان مبنی بر قطعیت یافتن نرخهای مصوب جابجایی مسافر توسط تاکسی ها و آژانسهای درون شهری از سوی شورای شهر کرمان، از تاریخ 27 خرداد ماه سال جاری رعایت نرخ نامه مصوب شورا الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: بر حسب مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان، نرخ مصوب شده باید در تمامی آژانس ها و تاکسی ها نصب شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ نامه مصوب هستند.

منصوری ضمن توصیه به رانندگان در خصوص اجرای نرخ مصوب بیان داشت: سازمان تاکسیرانی جهت تامین رفاه و تحقق حقوق رانندگان و رسیدن به اهداف بلند مدت، باید در چارچوب قوانین و مقررات اجتماعی حرکت کند.

کرایه های تاکسی های درون شهری در شهر کرمان طبق اعلام تاکسیرانی کرمان 10 درصد نسبت به نرخ مصوب سال گذشته افزایش داشته است که به دلیل افزایش غیر قانونی کرایه ها توسط رانندگان در سال 86 این افزایش قیمت با نرخ غیر قانونی سال گذشته برابری می کند که در روزهای گذشته باعث اعتراض برخی از رانندگان تاکسی در کرمان شده بود.