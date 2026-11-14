به گزارش خبرگزاری مهر، چهل‌وسومین مرحله عرضه و تقاضای اعتباری گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، فرآیند آن تا ظهر روز دوشنبه ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت.

بر اساس برنامه اعلامی، این مرحله در پنج بخش اجرا می‌شود. در مرحله نخست، عرضه گواهی‌ها از ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۳ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۴ آبان ادامه دارد. پس از آن، مرحله تقاضا از ساعت ۱۲ تا ۱۶ روز یکشنبه انجام می‌شود.

در ادامه، فرآیند اولویت‌بندی از ساعت ۱۶ روز یکشنبه آغاز شده و تا ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت. مرحله اتصال (Matching) نیز از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح روز دوشنبه انجام می‌شود و در نهایت، گواهی‌های جذب‌نشده از ساعت ۱۱ تا ۱۲ همان روز به مراکز مربوطه بازگردانده خواهند شد.

سقف عرضه گواهی اسقاط در مرحله چهل‌وسوم

طبق ضوابط اعلام‌شده، سقف مجاز عرضه برای انواع گواهی اسقاط به شرح زیر تعیین شده است:

بر اساس این اطلاعیه، مراکز اسقاط در مرحله چهل‌وسوم تنها یک بار امکان عرضه هر نوع گواهی اسقاط را خواهند داشت.

همچنین شرکت در این دوره از عرضه و تقاضای اعتباری صرفاً برای تولیدکنندگان خودرو امکان‌پذیر است که نسبت به تسویه‌حساب خریدهای اعتباری پیشین خود، از دوره اول تا چهل‌ودوم، از طریق ارائه اسناد و مدارک مربوطه اقدام کرده باشند.

به این ترتیب، تسویه کامل تعهدات اعتباری دوره‌های گذشته یکی از شروط اصلی حضور خودروسازان در چهل‌وسومین مرحله عرضه و تقاضای اعتباری گواهی اسقاط خواهد بود.