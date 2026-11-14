سید جواد بیطرف در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: رقابت‌های انتخابی صحرانوردی استان سمنان ویژه اعزام نفرات برتر برای رقابت های ملی به میزبانی شهرستان دامغان و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو بخش مجزای بانوان و آقایان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، افزود: مسیر دامغان تا چشمه علی، میزبان این رقابت ها بود.

معاون ورزش و جوانان استان سمنان ادامه داد: این رویداد با هدف ارزیابی توانمندی دوندگان، شناسایی استعدادهای برتر و انتخاب نفرات برگزیده برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور برگزار شد.

بیطرف درباره نتایج رقابت ها هم گفت: در بخش بانوان و رده سنی نوجوانان نازنین خدابخشیان، دیانا خیری و فاطمه حسیبی شاهرود هر سه از شاهرود رتبه های اول تا سوم را کسب کردند و در رده سنی جوانان مریم عزیزپور از مهدیشهر، هانیه کیقبادی شاهرود و هستی خلیل‌نژاد از دامغان اول تا سوم شدند.

وی با بیان اینکه در بخش بزرگسالان بانوان فریبا فهیمی از شاهرود، نیلوفر احمدی از مهدیشهر و ملیحه طیری از دامغان اول تا سوم شدند، افزود: در بخش آقایان رده سنی نوجوانان محمدامین رجب‌پور از مهدیشهر پارسا اسدی و طاها قنبریان از شاهرود اول تا سوم شدند در رده سنی جوانان امیرعلی عرب از مهدیشهر، علی ملا حسنی از شاهرود و امیرمحمد رجبی از سمنان اول تا سوم شدند.

معاون ورزش قهرمانی ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه در رده سنی بزرگسالان بخش آقایان هم رضا بهزادی از سمنان، محمدعلیاری از شاهرود و امیر عمادی از سمنان اول تا سوم شدند، گفت: نفرات برتر به رقابت های کشوری اعزام خواهند شد.