به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأثیر اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی بر ایجاد فرصت‌های شغلی اظهار کرد: سهمیه اشتغال شهرستان بروجرد در سال ۱۴۰۴ حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر تعیین شده بود که با ثبت بیش از چهار هزار فرصت شغلی، ۱۰۸ درصد تعهد اشتغال محقق شد.

وی افزود: بروجرد در میان شهرستان‌های استان، در زمینه تحقق تعهد اشتغال عملکرد موفقی داشت و با ثبت این میزان فرصت شغلی، رتبه نخست لرستان را به دست آورد.

بروجرد در ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها اول شد

معاون استاندار لرستان همچنین با اشاره به ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها از سوی وزارت کشور بیان کرد: عملکرد فرمانداری بروجرد در شاخص‌های عمومی و اختصاصی بررسی شد و این شهرستان با کسب بیش از ۹۷۰ امتیاز، رتبه نخست را در میان فرمانداری‌های استان کسب کرد.

ولدی ادامه داد: در این ارزیابی، شاخص‌های اختصاصی در محورهای سیاسی، امنیتی و انتخابات، توسعه اقتصادی و اشتغال، عمران و توسعه شهری و روستایی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، امور زنان و خانواده و مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تشریح جزئیات این ارزیابی گفت: فرمانداری بروجرد در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی ۹۷۱.۳۶ امتیاز کسب کرده است.

فرماندار ویژه بروجرد با تأکید بر اینکه این موفقیت حاصل کار جمعی مجموعه مدیریتی شهرستان است، افزود: این نتیجه به تلاش حدود ۸۰ مدیر دستگاه‌های اجرایی، سه بخشدار، سه معاون فرماندار و ۱۱ عضو شورای تأمین بازمی‌گردد و نباید آن را صرفاً به عملکرد فرماندار نسبت داد.

ولدی همچنین از همکاری و حمایت نمایندگان مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: همراهی این دو نماینده در پیگیری مسائل و موضوعات شهرستان نقش مؤثری داشته است.