به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جودوی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان و با حضور ۵۹۴ ورزشکار از ۸۲ کشور برگزار می‌شود و تیم جوانان ایران نیز با دو نماینده در این رویداد حضور خواهد داشت.



با تصمیم محمد محمدی بریمانلو سرمربی تیم جودو جوانان و کادر فنی، سپهر نوروزی و محمدپوریا بنائیان دو نماینده ایران در این مسابقات خواهند بود.



سپهر نوروزی در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می‌رود. در این وزن ۴۵ جودوکار از کشورهای مختلف برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می‌کنند. همچنین محمدپوریا بنائیان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم روی تاتامی خواهد رفت و باید با ۲۲ رقیب دیگر برای رسیدن به سکو مبارزه کند.



مراسم قرعه‌کشی این رقابت‌ها روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ برگزار می‌شود و جودوکاران از روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ رقابت‌های خود را آغاز خواهند کرد.