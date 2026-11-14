به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در بازدید از بیمارستان ۶۴ تختخوابی قلب خرمشهر در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز به همراه نماینده مردم خرمشهر، فرماندار این شهرستان و دیگر مسئولین از پروژه بازدید داشتیم؛ این بیمارستان با تمام امکانات لازم برای انجام عمل های جراحی پیشرفته و با ریسک بالا آماده خواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: همچنین بیمارستان قلب خرمشهر به عنوان یک مرکز درمان بیماری های قلبی نیازمند عمل جراحی یا درمان دارویی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه خوب است، تصریح کرد: البته در جهت تکمیل، تجهیز و تامین نیروی انسانی باید تسریع صورت گیرد.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه این بیمارستان در گردشگری سلامت نقش خواهد داشت، ادامه داد: بیمارستان قلب خرمشهر به عنوان یک مرکز کانونی و اصلی مورد توجه قرار خواهد گرفت زیرا در استان جراحان قلب و متخصصین قلب و عروق بسیار خوبی وجود دارد که مجموعه آن ها می توانند در این بیمارستان فعال شوند.

موالی زاده عنوان کرد: همچنین از کشور همسایه عراق و سایر مناطق امکان جذب بیمار به خوبی وجود دارد طبیعتاً با هزینه پایین و امکانات مناسب کار انجام خواهد شد.

وی گفت: مطمئن هستم اگر این بیمارستان تکمیل، تجهیز و نیروی انسانی آن تامین شود که مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به جد پیگیر این موضوع هستند، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: امیدوارم در ابتدای سال آینده اینجا به عنوان یک بیمارستان مجهز، پیشرفته و فوق تخصصی دارای امکانات لازم با همه تجهیزات مورد نیاز به مردم خرمشهر، آبادان، استان و افرادی که از کشورهای دیگر وارد خوزستان می شوند خدمات پیشرفته و مطمئن ارائه دهد.