به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد یعقوبی، در آیین تکریم و معارفه شهردار پیشوا با اشاره به برنامه‌های خود برای مدیریت شهری اظهار داشت: تمام مطالبات و موضوعاتی که از سوی امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولان مطرح شد، در برنامه‌های کاری بنده قرار دارد و تلاش می‌کنیم با کمک شهروندان و مجموعه شهرداری برای تحقق آن‌ها اقدام کنیم.

وی افزود: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری، توزیع عادلانه خدمات و اجرای پروژه‌های محله‌محور است تا همه مناطق شهر به‌صورت متوازن از امکانات و خدمات شهری بهره‌مند شوند.

شهردار پیشوا با اشاره به ضرورت بازنگری طرح تفصیلی شهر تصریح کرد: برخی پروژه‌ها و مسائل شهری بیش از یک دهه در انتظار تعیین تکلیف هستند و بازنگری طرح تفصیلی فرصتی است تا مشکلات موجود، به‌ویژه مواردی که موجب گره‌خوردن امور شهروندان شده است، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

یعقوبی پیگیری پروژه‌های عمرانی از جمله فاز دوم بلوار شهید مطهری و احیای پارک جنگلی را از برنامه‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: وضعیت فعلی برخی فضاهای شهری نیازمند توجه جدی است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه احیا و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی همچنین راه‌اندازی و تقویت آتش‌نشانی و ساماندهی حمل‌ونقل عمومی را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: شهروندان و مسافران برای تردد به ایستگاه راه‌آهن و بازگشت از آن با مشکلاتی مواجه هستند و باید برای رفع این محدودیت‌ها چاره‌اندیشی شود.

شهردار جدید پیشوا تکریم ارباب‌رجوع و تسهیل ارتباط مردم با شهرداری را از اصول کاری خود برشمرد و تأکید کرد: درهای شهرداری به روی شهروندان باز است و هیچ محدودیتی برای مراجعه و بیان مطالبات مردم وجود نخواهد داشت.

یعقوبی با دعوت از شهرداران سابق و صاحب‌نظران برای مشارکت در برنامه‌های توسعه شهر خاطرنشان کرد: از تجربیات مدیران گذشته، نخبگان، کارشناسان و حتی منتقدان مدیریت شهری استفاده خواهیم کرد؛ چراکه پیشوا بدون مشارکت همه شهروندان و همدلی مسئولان ساخته و آباد نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: اجازه نخواهیم داد اختلاف و فاصله‌ای میان مجموعه مدیریت شهری و مسئولان شهرستان ایجاد شود و با محوریت فرماندار و همراهی امام جمعه، برای پیشبرد امور شهر همکاری خواهیم کرد.

شهردار پیشوا همچنین نقش اصحاب رسانه در انعکاس مطالبات شهروندان را مهم دانست و گفت: تلاش می‌کنم هر دو هفته یک‌بار جلسه‌ای با اصحاب رسانه برگزار کنم تا انتقادات، پیشنهادها و مشکلات مطرح‌شده به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

یعقوبی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از نظام و انقلاب افزود: مردمی که در شرایط دشوار و در سرما و گرما پای کار بوده‌اند، شایسته خدمت‌رسانی بیشتر هستند و مسئولیت مدیران در قبال این مردم سنگین‌تر است.

وی در پایان با قدردانی از مسئولان استانداری تهران و مجموعه مدیریت شهرستان برای اعتماد به وی، خواستار حمایت و همکاری مسئولان در تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز شهرداری، به‌ویژه در حوزه ماشین‌آلات و آتش‌نشانی شد و ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و همدلی مسئولان، گام‌های مؤثری برای توسعه و آبادانی پیشوا برداشته شود.