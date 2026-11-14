به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی صالح‌پرور ظهر شنبه در نشستی با محوریت بررسی نقش بانوان در نهضت اجتماعی و خون‌خواهی امام شهید اظهار کرد: برای شناخت جایگاه زنان در این حرکت باید ابتدا به مفهوم حرکت و عوامل شکل‌گیری اراده در انسان توجه کنیم؛ چراکه اساس حیات اجتماعی بر حرکت استوار است و اراده، نیروی محرک این مسیر به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مبانی انسان‌شناختی شکل‌گیری اراده افزود: آنچه در وجود انسان زمینه تصمیم‌گیری و حرکت را فراهم می‌کند، گرایش‌ها و عواطف درونی است که ریشه در محبت و علاقه دارد و بخش مهمی از این ظرفیت در مناسبات خانوادگی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه زنان از ظرفیت عاطفی اثرگذاری برخوردارند، اظهار کرد: بانوان در جهت‌دهی به فضای عاطفی خانواده نقش مهمی دارند و می‌توانند با تأثیرگذاری بر نگرش و گرایش اعضای خانواده، مسیر حرکت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

صالح‌پرور با اشاره به نمونه‌های تاریخی صدر اسلام خاطرنشان کرد: در واقعه کربلا نیز می‌توان تأثیرگذاری زنان کوفه بر تصمیم مردان را مشاهده کرد؛ جایی که تغییر موضع و رفتار زنان، در همراهی یا بازداشتن مردان از یاری امام حسین(ع) اثرگذار بود. همچنین در دوران خفقان که امام رضا ع شهید شد و کسی جرات عزاداری نداشت، زنان نوغان نخستین افرادی بودند که با شجاعت تمام گرد پیکر آن امام بزرگوار جمع شدند و برای آن حضرت به سوگواری پرداختند. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد ظرفیت عاطفی بانوان می‌تواند در جهت‌دهی به تحولات اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید بر ضرورت شکل‌گیری اراده ملی برای یک حرکت تمدنی ادامه داد: عبور از مرحله نخست انقلاب و ورود به مرحله‌ای تازه از تحولات اجتماعی، نیازمند انرژی، انگیزه و اراده‌ای جدید است و بانوان می‌توانند در شکل‌گیری و تقویت این اراده عمومی سهم مؤثری داشته باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه نقش‌آفرینی زنان در این عرصه به یک شیوه محدود نمی‌شود، گفت: بانوان می‌توانند از مسیرهای فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی، حقوقی و حتی فعالیت‌های تخصصی در این جریان مشارکت کنند، اما یکی از ظرفیت‌های برجسته آنان، کنشگری مبتنی بر عاطفه و احساس است.

صالح‌پرور اضهار کرد: فعالیت‌هایی که بر پایه محبت، همدلی و عواطف انسانی شکل می‌گیرند، می‌توانند علاوه بر حفظ پویایی یک حرکت اجتماعی، زمینه مشارکت بیشتر سایر اعضای جامعه را نیز فراهم کنند.

وی با بیان اینکه حرکت‌های اجتماعی در مقاطع مختلف ممکن است با فراز و فرود همراه شوند، اظهار کرد: بانوان با شناخت شرایط جامعه و تشخیص نیازهای روز می‌توانند به تقویت انگیزه عمومی کمک کنند و اجازه ندهند جریان‌های اجتماعی از پویایی و اثرگذاری فاصله بگیرند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه، دو محور اصلی را برای بررسی نقش‌آفرینی بانوان مطرح کرد و گفت: نخست باید راهکارهای حفظ شور و حرارت اجتماعی و جلوگیری از کمرنگ شدن این حرکت‌ها بررسی شود و در گام بعد، شیوه‌های عملی کنشگری برای پیگیری موضوع خون‌خواهی امام شهید در داخل و خارج از کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت تبادل تجربه و ایده میان بانوان فعال تأکید کرد و خواستار شناسایی روش‌های مؤثر برای استمرار فعالیت‌های اجتماعی و تقویت مشارکت عمومی شد.