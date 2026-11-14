به گزازش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو نامه های مکرر از دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر درخواست تغییر رشته دستیاران به اطلاع می رساند مطابق مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تغییر رشته ممنوع بوده و صرفاً چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو مؤثر جسمی یا روانی شوند، گروه مربوطه می‌تواند با ذکر دلایل، مراتب درخواست تغییر رشته را جهت طرح در کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به دانشکده پزشکی منعکس کند.

پس از تأیید کمیسیون مذکور و موافقت شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه از ادامه تحصیل این افراد جلوگیری به‌عمل می‌آید. در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه، و تأیید کمیسیون عالی پزشکی معاونت آموزشی چنانچه نقص عضو مؤثر حرفه‌ای برای سایر رشته‌ها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصیل در آن رشته‌ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین نفر پذیرفته شده رشته مربوطه را در همان سهمیه و همان سال در همان دانشگاه دارا باشد می‌تواند تغییر رشته دهد.

لذا با توجه به مراتب پیشگفت و طبق قوانین و مقررات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقتضی است دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به ارسال مدارک و مستندات پزشکی دستیاران متقاضی تغییر رشته اقدام شود.