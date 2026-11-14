به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین خسروپناه در یکصد و بیست و ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی و مجمع عمومی این شورا در سیستان و بلوچستان که به ریاست آیت‌الله محامی و با حضور مسئولان استانی در سالن ولایت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان از پیشینه تاریخی و تمدنی ارزشمندی برخوردار است که آثاری همچون شهر سوخته و شکل‌گیری دولت صفاریان بخشی از آن را روایت می‌کند.

وی افزود: سرمایه‌های این استان تنها به آثار تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه شجاعت، ایثار، بیداری و انسجام اجتماعی مردم نیز از ظرفیت‌های ارزشمندی است که باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب بیان کرد: صیانت از انسجام اجتماعی نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی است و عملکرد نهادها باید در راستای تقویت همدلی و جلوگیری از ایجاد اختلاف در جامعه باشد.



صنایع دستی و هنرهای بومی؛ ظرفیت توسعه اقتصاد فرهنگی

خسروپناه تنوع هنرهای سنتی و صنایع دستی سیستان و بلوچستان را فرصتی برای توسعه اقتصاد فرهنگی دانست و گفت: سوزن‌دوزی، حصیربافی، بافت‌های سنتی، موسیقی و سازهای بومی و غذاهای محلی، بخشی از هویت فرهنگی استان هستند که قابلیت معرفی در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی دارند.

وی با اشاره به تصویب سند صنایع دستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این سند ظرفیت مناسبی برای حمایت از هنرهای بومی و تقویت اقتصاد مبتنی بر فرهنگ فراهم کرده است و دستگاه‌های مرتبط باید برای استفاده از این فرصت همکاری کنند.

وی همچنین سند توسعه سیستان و بلوچستان را از اسناد مهم برنامه‌ریزی برای پیشرفت استان عنوان کرد و گفت: این سند که در جریان سفر رهبر شهید انقلاب به استان در اسفند ۱۳۸۱ تدوین شد، حوزه‌هایی همچون آب، کشاورزی، درمان و ورزش را در بر می‌گیرد و باید در برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری مسائل منطقه مورد توجه قرار گیرد.



عدالت آموزشی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها در اولویت باشد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت ارتقای وضعیت آموزشی استان تصریح کرد: برای مقابله با بی‌سوادی و بهبود شاخص‌های آموزشی باید برنامه‌ای عملیاتی و متناسب با شرایط منطقه تدوین شود.

خسروپناه تأکید کرد: عدالت آموزشی تنها با ساخت مدرسه محقق نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت آموزش نیز اهمیت دارد تا دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان فرصت برابر برای حضور در رقابت‌های علمی و ورود به دانشگاه‌ها داشته باشند.

وی استفاده از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز و مجموعه‌های حمایتی را در تحقق این هدف مؤثر دانست و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول در این حوزه شد.

وی نقش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را نیز در حل مسائل استان مهم ارزیابی کرد و افزود: موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی باید با نیازهای واقعی منطقه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سلامت ارتباط داشته باشد.

خسروپناه ادامه داد: بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و فناوری‌های نوین می‌تواند به توسعه علمی و رفع مسائل استان کمک کند.

وی ماندگاری پزشکان متخصص و فوق‌تخصص بومی را از دیگر موضوعات مهم سیستان و بلوچستان دانست و بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور مستمر نیروهای متخصص در استان پس از پایان دوره تعهد خدمت آنان تأکید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین شناسایی دقیق مسائل و آسیب‌های اجتماعی را لازمه برنامه‌ریزی فرهنگی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به وضعیت شهرستان‌ها و روستاها باید به‌صورت دقیق جمع‌آوری و تحلیل شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شناخت واقعی از نیازهای جامعه انجام گیرد.

وی در پایان با اشاره به مسئولیت شورای فرهنگ عمومی در راهبری برنامه‌های فرهنگی استان خاطرنشان کرد: اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌ها، تعریف پروژه‌های مشخص و تعیین سهم و مسئولیت هر نهاد در اجرای برنامه‌هاست.