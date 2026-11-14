به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نوروزپور پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک شورای اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای استان یزد اظهار کرد: امروز کشور با جنگی تمام‌عیار در عرصه شناخت و ادراک مواجه است که برخلاف نبردهای نظامی، ذهن، قلب و باورهای مردم را هدف قرار داده است.

وی افزود: دشمن با استفاده از ابزارهای نوین رسانه‌ای تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد، ناامیدی را در جامعه گسترش دهد و با ایجاد تردید و تفرقه، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در مقابله با این جریان تصریح کرد: اصحاب رسانه در خط مقدم این جبهه قرار دارند و مسئولیت تبیین واقعیت‌ها، تقویت اعتماد عمومی و امیدآفرینی را بر عهده دارند.

نوروزپور انسجام ملی و همدلی را از الزامات مقابله با جنگ شناختی دانست و گفت: درگیر شدن با اختلافات و حواشی غیرضروری می‌تواند زمینه تحقق اهداف دشمن را فراهم کند؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها باید با پرهیز از تفرقه‌افکنی، بر حفظ وحدت و منافع ملی تمرکز کنند.

وی همچنین با انتقاد از برخی رویه‌های اطلاع‌رسانی اظهار کرد: گاهی اخبار و اطلاعات به شکلی منتشر می‌شوند که به جای رفع ابهامات، بر نگرانی‌های جامعه می‌افزایند.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان یزد، بر ضرورت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای تبیین دستاوردها و مقابله با جنگ رسانه‌ای تأکید کرد و از حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از رسانه‌های متعهد خبر داد.