به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید تقویم جهانی شمشیربازی در حالی آغاز شده که شمشیربازی اسلحه سابر ایران هنوز در نخستین گام‌ های این مسیر غایب است؛ غیبتی که با تکرار در دو رویداد متوالی، دیگر نمی‌ توان آن را صرفا به یک تصمیم مقطعی یا اتفاقی ناخواسته نسبت داد.

شمشیربازی اسلحه سابر ایران تماشاگر جام های جهانی

شمشیربازی اسلحه سابر ایران در شرایطی فرصت حضور در میادین بین‌ المللی را یکی پس از دیگری از دست می‌ دهد که نه وضعیت کادر فنی تیم ملی مشخص است و نه برنامه روشنی برای عبور از شرایط فعلی و آماده‌ سازی نسل آینده این اسلحه دیده می‌ شود.

جام جهانی مصر از روز جمعه ۲۲ آبان آغاز شد اما خبری از حضور نمایندگان ایران در این رویداد نیست. این در حالی است که پیش از آن هم نمایندگان ایران در جام جهانی الجزایر، نخستین رویداد فصل جدید غایب بودند و اینگونه شروع فصل برای شمشیربازی ایران با دو غیبت متوالی همراه شد.

غیبت در الجزایر از این جهت قابل تامل بود که این رقابت‌ ها می‌ توانست فرصتی مناسب برای میدان دادن به شمشیربازان جوان و ارزیابی ظرفیت نسل بعدی سابر ایران باشد. با توجه به غیبت احتمالی برخی از چهره‌ های مطرح جهان، شرایط می‌ توانست برای کسب تجربه بین‌ المللی و سنجش توانایی جوانان ایرانی مساعد تر باشد؛ فرصتی که بدون استفاده باقی ماند.

خبرگزاری مهر پیش از این نیز در گزارشی با عنوان «شمشیربازی سابر ایران در ایستگاه تصمیم؛ فرصت‌ها یکی پس از دیگری می‌گذرند» نسبت به همین وضعیت هشدار داده بود. با این حال، نه‌تنها تغییری در شرایط ایجاد نشد بلکه پس از غیبت در الجزایر، وعده حضور در جام جهانی مصر و حتی برگزاری اردوی آماده‌سازی نیز مطرح شد؛ وعده‌ای که در نهایت به حضور در میدان مسابقه منجر نشد.

دو غیبت متوالی؛ هزینه‌ ای که سابر ایران می‌ پردازد

اهمیت این غیبت‌ ها زمانی بیشتر مشخص می‌ شود که جایگاه رنکینگی شمشیربازان ایران و ضرورت ارتقای آن برای حضور مؤثر در مسیر کسب سهمیه المپیک را در نظر بگیریم. در رقابت‌ های سطح بالای جهان، حضور مستمر و کسب نتیجه، بخشی جدایی‌ ناپذیر از مسیر پیشرفت و بهبود جایگاه ورزشکاران است. بنابراین، از دست دادن فرصت رقابت با حریفان بین‌ المللی می‌ تواند در ادامه مسیر، هزینه‌ های فنی و رنکینگی قابل توجهی برای شمشیربازان اسلحه ایران داشته باشد.

در میان شمشیربازان ایرانی، علی پاکدامن با قرار گرفتن در رده ۴۱ رنکینگ جهانی، یکی از مهم‌ ترین امیدهای ایران برای حضور در مسیر کسب سهمیه المپیک به شمار می‌ رود. طبیعتا حفظ و ارتقای جایگاه او مستلزم حضور مستمر در رقابت‌ ها و ثبت نتایج قابل قبول است؛ موضوعی که با غیبت‌ های پیاپی در جام‌ های جهانی، بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌ کند.

البته مسئله تنها به پاکدامن محدود نمی‌ شود. سابر ایران برای آینده خود به پشتوانه‌ سازی نیاز دارد و این اتفاق بدون حضور جوانان در میادین بین‌ المللی و قرار گرفتن آنها در معرض رقابت با شمشیربازان مطرح جهان امکان‌ پذیر نیست. نمی‌ توان از یک سو نگران آینده این اسلحه بود و از سوی دیگر، فرصت آزمودن نسل بعدی را به سادگی از دست داد.

کادر فنی هم در انتظار تصمیم نهایی

در کنار غیبت‌ های متوالی، وضعیت کادر فنی تیم ملی نیز همچنان با ابهام همراه است. بعد از المپیک پاریس تا بازی های آسیایی، محمد رهبری در کادر فنی حضور داشت و مسئولیت آماده سازی ملی پوشان را عهده دار بود. بعد از این بازی ها و با وجود تاکیدی که بر ادامه همکاری با «کریستین بائو» شد، برخی جابه جایی ها در میان گزینه های داخلی کادر فنی هم مورد توجه قرار گرفت، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده در این زمینه نشست هایی هم برگزار شده با وجود این، هنوز تصمیم رسمی و روشنی درباره مسئولیت فنی تیم ملی اعلام نشده است.

این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که تیم ملی برای حضور در فصل جدید رقابت‌ ها به برنامه‌ ای مشخص، کادر فنی باثبات و نقشه راهی روشن نیاز دارد. نمی‌ توان از ورزشکاران انتظار داشت برای حضور موفق در رقابت‌ های جهانی و المپیک آماده شوند اما مهم‌ترین تصمیمات مربوط به ساختار فنی و برنامه مسابقات آنها همچنان در هاله‌ ای از ابهام باقی بماند.

فدراسیون درگیر انتخابات، تیم ملی درگیر بلاتکلیفی

از سوی دیگر، فدراسیون شمشیربازی از روز شنبه (۲۳ آبان) وارد دوره ثبت‌ نام از نامزدهای انتخابات ریاست شده است که تا ۴ آذر ادامه خواهد داشت. بدون تردید انتخابات و تعیین رئیس آینده فدراسیون از اهمیت بالایی برخوردار است اما نباید این فرایند بهانه‌ ای برای کمرنگ شدن توجه به مسائل جاری تیم‌ های ملی باشد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌ های فوری و برنامه‌ ریزی عملیاتی نیاز دارد. دو جام جهانی از دست رفته، وضعیت نامشخص کادر فنی و ضرورت ارتقای رنکینگ ورزشکاران، مجموعه‌ ای از هشدارهاست که نمی‌ توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد.

مسئله اینجاست که تا چه زمانی قرار است فرصت‌ها از دست بروند و سابر ایران همچنان در انتظار تصمیم بماند؟ انتخابات می‌ آید و می‌ رود و رئیس جدید هم مشخص خواهد شد اما زمان از دست رفته ورزشکاران و فرصت‌ های از دست‌ رفته برای حضور در میادین جهانی به سادگی قابل جبران نیست. شمشیربازی ایران برای آینده خود به برنامه نیاز دارد نه وعده‌ هایی که حتی در نخستین آزمون اجرایی هم نمی‌ شوند.