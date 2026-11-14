به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، مهدی طباطبایی، در نشست مشترک شورای اطلاع‌رسانی و شورای هماهنگی امور جوانان استان یزد با اشاره به نگاه رئیس‌جمهور به مسئولیت و جایگاه قدرت اظهار کرد: نگاه دکتر پزشکیان به مقوله قدرت، نگاهی موقت و گذراست و ایشان بارها تأکید کرده‌اند که قضاوت‌های آینده برایشان اهمیت ندارد، بلکه اولویت این است که در دوران مسئولیت، ریل اداره کشور را شجاعانه در مسیر صحیح قرار دهند.

وی با بیان اینکه برخی تصمیمات دولت ممکن است در ابتدا با ابهاماتی مواجه شود اما در نهایت گره‌گشا باشد، افزود: برخلاف رویه معمول که افراد پس از رسیدن به قدرت به دنبال افزایش اختیارات خود هستند، رویکرد جدی رئیس‌جمهور تمرکززدایی، تقسیم کار و تفویض اختیار به استان‌هاست و این میزان از توزیع اختیار در کشور کم‌سابقه است.

طباطبایی جلوگیری از گسترش ناامیدی و احساس بی‌آیندگی در میان جوانان، احیای اعتماد عمومی به‌عنوان یک سرمایه آسیب‌دیده و توجه به عدالت را سه چالش و مأموریت جدی کشور در مقطع کنونی دانست.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در تبیین رویکرد عدالت‌محور دولت به منش شخصی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: التزام عملی رئیس‌جمهور به عدالت تا جایی است که اتاق کار ایشان در زمستان به دلیل خاموش بودن سیستم گرمایشی، سردترین اتاق مجموعه ریاست‌جمهوری و در تابستان به دلیل خاموش بودن سیستم سرمایشی، گرم‌ترین اتاق این مجموعه است.

وی با اشاره به مسئولیت رسانه‌ها در فضای کنونی جامعه تصریح کرد: اصحاب رسانه و مدیران اطلاع‌رسانی حکم مؤذن را دارند و اگر مؤذن بدصدا باشیم، جامعه را از مسیر درست دور خواهیم کرد؛ بنابراین باید با امیدآفرینی صادقانه، وظیفه روشنگری و اطلاع‌رسانی صحیح را به‌درستی انجام دهیم.

طباطبایی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی خاطرنشان کرد: دشمنان با تمام ظرفیت‌های خود به دنبال تغییر رژیم در ایران بودند، اما این اتفاق نه در ایران، بلکه در کشورهای خودشان رخ داد و امروز جهان به ایران به‌عنوان کشوری قدرتمند نگاه می‌کند.

وی درخواست ملاقات رؤسای ۲۶ کشور با رئیس‌جمهور ایران را گواهی بر جایگاه و اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.