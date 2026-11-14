به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در مجمع «صیر بنی یاس» در امارات با عبدالله بن زاید وزیر خارجه این کشور و مسعد بولس مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور کشورهای عربی و آفریقایی دیدار کرد.

در این دیدار اوضاع امنیتی منطقه شاخ آفریقا و راه‌های حمایت از آرام‌سازی اوضاع و تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و مسائل مربوط به امنیت آبی مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالعاطی در این دیدار بر خطوط قرمز و ملاحظات اساسی این کشور در زمینه امنیت آبی و ضرورت پایبندی به قواعد حقوق بین‌الملل و مخالفت با اقدامات یک‌جانبه در رود نیل تاکید کرد.

در این دیدار همچنین تحولات اوضاع سودان و تلاش‌های در حال انجام برای پایان دادن به درگیری‌ها و کاهش رنج‌ها و مشکلات انسانی مردم سودان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.