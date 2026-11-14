به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه سادات قافله‌باشی ظهر شنبه در نشست خبری هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار که در سالن جلسات اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ نقطه خدمت‌رسانی کتابخانه‌ای در استان فعال است که شامل ۶۰ کتابخانه، از جمله ۴۳ کتابخانه نهادی و ۱۷ کتابخانه مشارکتی و همچنین یک کتابخانه سیار با خدمات‌رسانی در ۱۰ نقطه می‌شود.

وی افزود: پس از افتتاح کتابخانه شهدای قشلاق در سال گذشته، یک دستگاه کامیون کتابخانه سیار نیز به شهرستان بوئین‌زهرا اختصاص یافته است که با آغاز فعالیت آن، تعداد نقاط خدمت‌رسانی کتابخانه‌ای استان به ۸۵ نقطه می‌رسد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اشاره به کمبود خدمات کتابخانه‌ای در برخی مناطق روستایی بیان کرد: بوئین‌زهرا به دلیل پراکندگی روستاها از جمله مناطقی بود که بخشی از روستاهای آن از خدمات کتابخانه سیار برخوردار نبودند و این کامیون با هدف گسترش دسترسی کودکان و نوجوانان این مناطق به کتاب اعزام می‌شود.

قافله‌باشی ادامه داد: یک دستگاه کامیونت ۶ تنی نیز از محل مسئولیت اجتماعی شرکت بهمن‌دیزل به استان اهدا شده است که در صورت تأمین اعتبار، می‌توان تا پایان سال کتابخانه‌های شهرستان‌های آوج و آبیک را به آن مجهز کرد و تعداد نقاط خدمت‌رسانی را به ۱۰۰ نقطه رساند.

۳۳ هزار و ۷۰۰ عضو فعال در کتابخانه‌های قزوین

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی اعضای کتابخانه‌های استان گفت: در حال حاضر ۳۳ هزار و ۷۰۰ عضو فعال در کتابخانه‌های قزوین داریم که ۶۲ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند؛ همچنین ۷۲ درصد اعضا زیر ۲۵ سال و ۵۷ درصد کل اعضا دانش‌آموز هستند.

قافله‌باشی افزود: مجموع منابع کتابخانه‌های استان به ۹۳۳ هزار و ۱۶۶ جلد می‌رسد و زیربنای کتابخانه‌ها نیز ۲۳ هزار و ۲۸۸ مترمربع است.

جذب بیش از ۵۳ هزار جلد کتاب اهدایی در قزوین

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین منابع کتابخانه‌ای اظهار کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون ۵۳ هزار و ۶۲۱ نسخه کتاب اهدایی جذب شده که ۱۸ هزار نسخه آن از طریق پویش‌های مردمی، صداوسیما، آموزش‌وپرورش و تشکل‌های مردمی تأمین شده است.

وی افزود: از مجموع کتاب‌های جذب‌شده، ۲۶ هزار و ۵۸۶ نسخه در سامانه کتابخانه‌ها ثبت و وارد چرخه استفاده شده‌اند. همچنین مرکز مبادله کتاب فرهنگی فعال است و سازمان‌ها، مدارس و انجمن‌ها می‌توانند از ظرفیت آن برای دریافت کتاب استفاده کنند.

قافله‌باشی با اشاره به اجرای طرح‌های تأمین منابع متناسب با نیاز مخاطبان گفت: در طرح «شهرزاد» با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، کتاب‌ها و رمان‌ها بر اساس نیاز مخاطبان هر کتابخانه خریداری شده است.

وی ادامه داد: در طرح «پیشواز مهر» نیز ۲۰ بسته شامل ۲۴۴ قطعه اسباب‌بازی به ارزش یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال تهیه شد و طرح «تاک‌تاک» با هزینه یک میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال برای خرید هزار و ۷۹۰ نسخه کتاب، تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

قزوین در امانت کتاب رتبه نخست کشور را کسب کرد

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اشاره به عملکرد کتابخانه‌های استان در سطح ملی تصریح کرد: در همایش مدیران کل استان‌ها در تبریز، قزوین از نظر جذب کتاب‌های اهدایی در شمار سه استان برتر کشور قرار گرفت و در زمینه امانت کتاب نیز رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی افزود: کتابداران استان قزوین نیز از نظر میزان فعالیت در رتبه نخست کشور قرار دارند.

قافله‌باشی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌ها گفت: در بوئین‌زهرا، کتابخانه‌های شال و اصفهان بهسازی شدند و فضای بخش کودک از ۲۰ به ۷۰ مترمربع افزایش یافت.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌ها در شهرهای کوچک و روستاها نقش مهمی در فعالیت‌های فرهنگی دارند، افزود: کتابداران در این مناطق گاه تا ۶۰ نوع فعالیت متنوع از برنامه‌های قرآنی و مناسبتی تا کلاس‌های خلاقیت، رایانه و مهارت‌آموزی را اجرا می‌کنند.

اجرای ۹۳ برنامه فرهنگی در طرح کتاب مینودری

قافله‌باشی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی ویژه دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح «کتاب مینودری» با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و با اجرای ۹۳ برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار شد و بیش از ۱۰ هزار نفر در آن شرکت کردند.

وی افزود: آموزش قالی‌بافی، مهارت‌های کسب‌وکارهای کوچک، صرفه‌جویی در مصرف آب و فعالیت‌های هنری از جمله برنامه‌های این طرح بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین همچنین از فعالیت شبکه اجتماعی کتاب «بوستان» و راه‌اندازی سایت «اهدای دانش» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل پویش‌های اهدای کتاب و پیگیری وضعیت کتاب‌های اهدایی طراحی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری لیگ کتابخوانی با همکاری کانون مساجد کشور اشاره کرد و افزود: قزوین با ۲۶۰ تیم در این رقابت‌ها پس از استان فارس در جایگاه دوم قرار گرفت.

قافله‌باشی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در توسعه فرهنگ مطالعه خاطرنشان کرد: گسترش دسترسی به کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیاز مخاطبان، از اولویت‌های کتابخانه‌های عمومی استان است.