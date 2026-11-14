به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان با تجلیل از تلاش‌های فعالان این حوزه اظهار کرد: زیرساخت‌های ارتباطی از ارکان مهم حرکت و توسعه کشور به شمار می‌رود و مدیریت صحیح و تقویت مستمر این بخش، اهمیت راهبردی دارد.

وی افزود: ارتباطات امروز در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نقش‌آفرین است و هر اندازه زیرساخت‌های این حوزه با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق توسعه یابد، زمینه برای ارائه خدمات بهتر و حرکت شتابان‌تر کشور در مسیر پیشرفت فراهم خواهد شد.

گسترش ارتباطات در مناطق دورافتاده از دستاوردهای انقلاب است

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با مقایسه وضعیت ارتباطات کشور پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: گسترش شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی در سراسر کشور، از جمله در مناطق دورافتاده و روستاهای کوچک و صعب‌العبور، یکی از دستاوردهای مهم سال‌های پس از انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ادامه داد: امروز کاهش چشمگیر نقاط کور ارتباطی، سرمایه ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود که باید با تداوم تلاش‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از آن صیانت کرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به نقاط بین‌راهی و تجهیز این مناطق به امکانات ارتباطی مناسب تأکید کرد و گفت: برخورداری از ارتباطات پایدار در مسیرهای مواصلاتی و مناطق مختلف، به‌ویژه در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت داخلی زیرساخت‌های اینترنتی را در تقویت امنیت و کاهش وابستگی به خارج از کشور مؤثر دانست و افزود: توسعه و مدیریت توانمندی‌های داخلی در این حوزه می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش رفاه عمومی کمک کند.

اینترنت با مدیریت صحیح می‌تواند منشأ خیر و پیشرفت باشد

امام جمعه اصفهان با اشاره به پیشرفت کشور در صنایع راهبردی از جمله برق، پزشکی و مخابرات، اظهار کرد: ظرفیت‌های صنعتی و علمی کشور زمینه مناسبی برای توسعه و پیشرفت در بخش‌های مختلف فراهم کرده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های صنعتی اصفهان گفت: وجود ۸۱ شهرک صنعتی در این استان، بیانگر ظرفیت قابل توجه اصفهان در حوزه تولید و صنعت است و این ظرفیت‌ها نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و کارآمد هستند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین با اشاره به برخی مسائل و چالش‌های فرهنگی ناشی از گسترش فضای اینترنت، خاطرنشان کرد: اینترنت یک نعمت و ابزار مهم است و استفاده و مدیریت صحیح آن می‌تواند منشأ خیر، پیشرفت و برکت در جامعه باشد.

پایداری ارتباطات در بحران، مسئولیتی بدون توقف است

در ادامه این دیدار، محمد غدیرپور، مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان نیز با تشریح مأموریت‌های این مجموعه اظهار کرد: وظیفه اصلی ارتباطات زیرساخت، تضمین برقراری ارتباط مستمر و پایدار میان شهرها، استان‌ها و همچنین ارتباطات بین‌المللی است.

وی افزود: سازمان ارتباطات زیرساخت در زنجیره ارائه خدمات ارتباطی با اپراتورهای تجاری در ارتباط است و به همین دلیل، کوچک‌ترین اختلال در عملکرد این مجموعه می‌تواند به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم، فعالیت کسب‌وکارها و خدمات مختلف تأثیر بگذارد.

مدیرکل ارتباطات زیرساخت استان اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ کیفیت و پایداری شبکه گفت: کارکنان این حوزه مسئولیت سنگینی در حفظ جریان ارتباطات بر عهده دارند و پایداری شبکه در همه شرایط، از اولویت‌های اصلی این مجموعه است.

غدیرپور با اشاره به تجربه فعالیت ارتباطات زیرساخت در شرایط بحرانی اظهار کرد: در دوران شیوع کرونا و همچنین در مقاطع حساس و شرایط ناشی از جنگ و تهدیدات، تلاش شد زنجیره ارتباطی و خدمات مورد نیاز مردم بدون وقفه حفظ شود.

وی ادامه داد: ماهیت فعالیت در حوزه ارتباطات زیرساخت به‌گونه‌ای است که حتی در دشوارترین شرایط نیز خدمت‌رسانی و حفظ پایداری شبکه نمی‌تواند متوقف شود و کارکنان این مجموعه وظیفه دارند ارتباطات مورد نیاز مردم و بخش‌های مختلف کشور را به‌صورت مستمر برقرار نگه دارند.