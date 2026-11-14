به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صدیقه کوثری رئیس بهینه‌سازی و مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی از بازیابی گازهای مشعل و اجرای طرح‌های راهبردی صرفه‌جویی انرژی خبر داد و بیان کرد: پالایشگاه نهم به‌منظور تحقق سیاست‌های کلان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هم‌سو با مدیریت انرژی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها، اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های راهبردی را با هدف ارتقای بهره‌وری فرایندی، کاهش اتلاف انرژی و مدیریت کربن در دستور کار قرار داده است و روند پیشرفت این پروژه‌ها را به‌صورت مستمر پایش می‌کند.

وی گفت: یکی از دستاوردهای مهم این پالایشگاه در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهره‌برداری از پروژه بازیابی گاز مشعل است. پروژه‌ای ارزشمند امسال به مرحله بهره‌برداری رسیده و زمینه انتقال گاز بازیابی‌شده به شرکت پتروپالایش کنگان را فراهم کرده است. افزون‌براین، با توجه به نیاز طرف مقابل، امکان افزایش ظرفیت بازیابی و انتقال گاز در مراحل بعدی پیش‌بینی شده است.

رئیس بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری انرژی، از تعریف و پیگیری چند پروژه کلان در این حوزه خبر داد و بیان کرد: بهبود عملکرد مبدل‌های آمین در واحدهای شیرین‌سازی از طریق خرید و نصب مبدل‌های جدید، از طرح‌های مهم در حال اجراست که ظرفیت کاهش مصرف انرژی معادل ۴ درصد گاز طبیعی مصرفی سالانه پالایشگاه را به همراه خواهد داشت.

کوثری افزود: راه‌اندازی توربین بخار پالایشگاه با ظرفیت تولید ۲۵ مگاوات برق، از دیگر پروژه‌های مهم بهینه‌سازی است که با بهره‌برداری از آن، امکان کاهش مصرف انرژی معادل ۶ درصد گاز مصرفی سالانه پالایشگاه فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ بازدهی تجهیزات و استمرار اقدام‌های پیشگیرانه و تعمیراتی تصریح کرد: تعویض تیوب‌ها، انجام عملیات شست‌وشوی شیمیایی، بازرسی‌های فنی و مراقبت‌های تعمیراتی مستمر، از اقدام‌های انجام‌شده در این بخش است که کاهش مصرف انرژی معادل یک درصد گاز مصرفی سالانه پالایشگاه را به دنبال خواهد داشت.

رئیس بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت کربن پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، اصلاح و بهبود عملکرد شبکه تله‌های بخار را از برنامه‌های مؤثر در مدیریت انرژی برشمرد و گفت: پایش منظم و تعمیر و تعویض مستمر تله‌های بخار با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی، در دستور کار قرار دارد و این اقدام ظرفیت صرفه‌جویی حدود ۰.۶ درصد از بخار تولیدی سالانه پالایشگاه را فراهم می‌کند.