به گزارش خبرنگار مهر، نرخ سود بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۱ آبان ۱۴۰۵، پس از افزایش قابل‌توجه هفته قبل، با کاهش ۰.۱۳ واحد درصدی به ۳۳.۷۹ درصد رسید. این نرخ در هفته منتهی به ۱۴ آبان، پس از دوره‌ای از ثبات، به ۳۳.۹۲ درصد افزایش یافته بود. اکنون عقب‌نشینی محدود نرخ، بیش از آنکه نشانه قطعی آغاز روندی نزولی باشد، از تعدیل بخشی از افزایش پیشین حکایت دارد.

اهمیت این تغییر تنها در کاهش ۱۳ واحد پایه‌ای خلاصه نمی‌شود. نرخ بین‌بانکی در نقطه اتصال نیاز نقدینگی بانک‌ها، عرضه منابع کوتاه‌مدت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار دارد. بنابراین، تحلیل آن بدون توجه به سازوکار دالان نرخ سود و شرایط دسترسی بانک‌ها به منابع، می‌تواند به برداشت‌های ناقص درباره وضعیت بازار پول منجر شود.

کاهش نرخ؛ تعدیل فشار یا نوسانی کوتاه‌مدت؟

بازار بین‌بانکی محل تأمین منابع کوتاه‌مدت میان بانک‌هاست. بانک‌ها برای تسویه پرداخت‌ها و ایفای تعهدات روزانه خود به ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز دارند. در جریان این فعالیت‌ها، برخی با مازاد منابع و برخی با کسری مواجه می‌شوند. معاملات میان این بانک‌ها امکان جابه‌جایی منابع را فراهم می‌کند و نرخ سود آن، بهای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

افزایش تقاضا برای ذخایر یا کاهش عرضه آن‌ها می‌تواند نرخ بین‌بانکی را بالا ببرد. در مقابل، افزایش منابع قابل‌عرضه یا کاهش نیاز بانک‌ها به استقراض، زمینه افت نرخ را فراهم می‌کند. بااین‌حال، این رابطه را نباید جدا از تصمیمات بانک مرکزی بررسی کرد؛ زیرا تغییر نرخ‌های سیاستی و نحوه تأمین ذخایر نیز بر قیمت معاملات اثر می‌گذارد.

بر این اساس، افزایش نرخ به ۳۳.۹۲ درصد در هفته منتهی به ۱۴ آبان را نمی‌توان صرفاً به تشدید کمبود نقدینگی نسبت داد. برای چنین نتیجه‌ای باید مشخص باشد چارچوب نرخ‌های سیاستی چه تغییری کرده، حجم معاملات چقدر بوده و بانک مرکزی چگونه در بازار مداخله کرده است. افزایش نرخ ممکن است حاصل ترکیبی از این عوامل باشد.

کاهش نرخ به ۳۳.۷۹ درصد نیز نشان می‌دهد قیمت معاملات بین‌بانکی نسبت به هفته قبل تعدیل شده، اما علت دقیق این تعدیل از خود نرخ قابل استخراج نیست. کاهش تقاضای منابع، افزایش عرضه ذخایر یا تغییر ترکیب معاملات از جمله توضیح‌های احتمالی‌اند؛ توضیح‌هایی که تأیید هرکدام به اطلاعات تکمیلی نیاز دارد.

همچنین نرخ اعلام‌شده، تصویر یکسانی از وضعیت تمام بانک‌ها ارائه نمی‌دهد. ممکن است برخی بانک‌ها منابع کافی داشته باشند و برخی دیگر، به‌دلیل محدودیت اعتباری یا کمبود وثیقه، با دشواری بیشتری تأمین مالی کنند. ازاین‌رو، افت میانگین نرخ الزاماً به معنای بهبود شرایط همه اعضای شبکه بانکی نیست و نباید معادل رفع ناترازی تلقی شود.

کف و سقف دالان چگونه نرخ بین‌بانکی را هدایت می‌کنند؟

دالان نرخ سود چارچوبی است که بانک مرکزی با تعیین نرخ سپرده‌گذاری و نرخ تأمین نقدینگی قاعده‌مند ایجاد می‌کند. این دو نرخ، گزینه‌های جایگزین بانک‌ها برای نگهداری منابع مازاد یا جبران کسری را مشخص می‌کنند و از این مسیر بر نرخ معاملات بین‌بانکی اثر می‌گذارند. دالان، ابزار هدایت نرخ است، نه صرفاً یک محدوده آماری.

کف دالان معمولاً نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. بانکی که منابع مازاد دارد، بازده این گزینه را با بازده قرض‌دادن به بانک دیگر مقایسه می‌کند. اگر امکان سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی فراهم باشد، معمولاً انگیزه‌ای ندارد منابعش را با نرخی پایین‌تر در بازار عرضه کند؛ به‌ویژه آنکه معامله با بانک دیگر می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد.

سقف دالان معمولاً نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی است. بانک دارای کسری، در صورت برخورداری از شرایط لازم و وثیقه معتبر، می‌تواند از این مسیر منابع دریافت کند. بنابراین، معمولاً استقراض با نرخی بالاتر از هزینه این گزینه برایش توجیه ندارد. همین امکان، فشار بر نرخ بازار را در نزدیکی سقف مهار می‌کند.

در شرایط عادی، نرخ بین‌بانکی میان کف و سقف قرار می‌گیرد، اما لزوماً در میانه دالان تثبیت نمی‌شود. فراوانی ذخایر می‌تواند آن را به کف نزدیک کند و افزایش تقاضای ذخایر، با فرض ثابت‌بودن سایر شرایط، می‌تواند نرخ را به سمت سقف ببرد. جایگاه نرخ به چارچوب اجرایی سیاست پولی نیز وابسته است.

بااین‌حال، دالان مرزی کاملاً غیرقابل‌عبور نیست. محدودیت دسترسی به تسهیلات بانک مرکزی، کمبود وثیقه یا تفاوت شرایط بانک‌ها ممکن است معاملاتی خارج از آن ایجاد کند. به همین دلیل، بدون اطلاع از نرخ‌های معتبر کف و سقف در دوره مورد بررسی، نمی‌توان صرفاً از عدد ۳۳.۷۹ درصد نتیجه گرفت نرخ بازار دقیقاً چه فاصله‌ای با حدود دالان دارد.

بانک مرکزی علاوه بر تعیین این حدود، از طریق عملیات بازار باز بر میزان ذخایر اثر می‌گذارد. تزریق منابع، از جمله از مسیر توافق بازخرید اوراق بهادار، می‌تواند فشار صعودی نرخ را کاهش دهد؛ جذب منابع نیز می‌تواند از افت آن جلوگیری کند. در نتیجه، تحلیل تغییرات هفتگی باید هم قیمت منابع و هم مقدار و شرایط عرضه آن‌ها را در بر بگیرد.

پیام کاهش اخیر برای تأمین مالی و سیاست پولی چیست؟

کاهش ۰.۱۳ واحد درصدی نرخ بین‌بانکی به معنای ارزان‌شدن محسوس اعتبار در اقتصاد نیست. این تغییر، در وهله نخست، به بازار منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها مربوط می‌شود. انتقال اثر آن به نرخ تسهیلات، تصمیم‌های اعتباری و هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها، به استمرار تغییر و شرایط ترازنامه بانک‌ها وابسته است و معمولاً فوری اتفاق نمی‌افتد.

هزینه تجهیز سپرده‌ها، ریسک اعتباری مشتریان، مطالبات غیرجاری، وضعیت سرمایه و الزامات نظارتی نیز بر رفتار بانک‌ها اثر دارند. بنابراین، حتی در صورت تداوم کاهش نرخ بین‌بانکی، نمی‌توان انتظار داشت نرخ همه تسهیلات به همان میزان پایین بیاید. همان‌طور که افزایش نرخ بین‌بانکی نیز به‌تنهایی برای توضیح تمام تغییرات هزینه اعتبار کافی نیست.

از منظر سیاست پولی، تمایز میان «کاهش نرخ بازار» و «تغییر جهت سیاست‌گذار» اهمیت دارد. افت هفتگی ممکن است در چارچوبی با نرخ‌های سیاستی ثابت رخ دهد و صرفاً حاصل تغییر شرایط ذخایر باشد. برای سخن‌گفتن از چرخش سیاست پولی باید تصمیمات بانک مرکزی، نرخ‌های دالان و عملکرد عملیات بازار باز هم‌زمان بررسی شوند.

در هفته‌های آینده، استمرار کاهش نرخ، حجم معاملات و میزان استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اهمیت خواهد داشت. کاهش پایدار هزینه استقراض، همراه با بهبود دسترسی بانک‌ها به ذخایر، می‌تواند نشانه روشن‌تری از تعدیل فشار باشد. در مقابل، بازگشت نرخ به مسیر افزایشی، ضرورت بررسی دوباره شرایط عرضه و تقاضای منابع را برجسته خواهد کرد.

در مجموع، عقب‌نشینی نرخ از ۳۳.۹۲ به ۳۳.۷۹ درصد، فعلاً یک تعدیل محدود پس از افزایش هفته قبل است. این تغییر نه به‌تنهایی اثبات‌کننده بهبود پایدار نقدینگی بانک‌هاست و نه نشانه قطعی آغاز سیاست انبساطی. قضاوت دقیق‌تر زمانی ممکن می‌شود که مسیر نرخ در کنار دالان سود، عملیات بانک مرکزی و وضعیت تأمین منابع شبکه بانکی بررسی شود.