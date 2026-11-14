حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر. اظهار کرد: برنامه‌های عبادی، فرهنگی و معرفتی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از روز شنبه ۲۳ آبان تا جمعه ۲۹ آبان‌ماه با برگزاری محافل قرآنی، جلسات تفسیر و شرح معارف دینی، مراسم دعا و سخنرانی‌های مذهبی دنبال می‌شود.

وی افزود: در این هفته، برنامه‌های متنوعی برای ساعات مختلف روز در نظر گرفته شده است که شامل مراسم صبحگاهی، محافل پیش از نمازهای جماعت، سخنرانی‌های شبانه و آیین‌های قرائت ادعیه خواهد بود.

برنامه‌های صبحگاهی با محوریت قرآن و ادعیه برگزار می‌شود

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به برنامه‌های صبحگاهی این آستان مقدس گفت: قرائت سوره مبارکه فتح در روزهای شنبه ۲۳، دوشنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در برنامه صبحگاهی زائران و مجاوران قرار دارد.

حسین‌زاده ادامه داد: در روزهای یکشنبه ۲۴ و سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم با حضور در برنامه صبحگاهی به شرح نهج‌البلاغه و تبیین آیات قرآن کریم می‌پردازد.

وی بیان کرد: زیارت عاشورا در صبح روز پنجشنبه ۲۸ آبان و دعای ندبه در صبح جمعه ۲۹ آبان‌ماه از دیگر برنامه‌های این بخش است که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

معارف قرآنی و صحیفه سجادیه تبیین می‌شود

حسین‌زاده با تشریح برنامه‌های پیش از نماز ظهر و عصر اظهار کرد: در این بخش، حجج‌اسلام والمسلمین مسعود حکیمیان، محمدهادی هدایت، محمدصادق کفیل، سید عبدالرزاق پیردهقان، محمداسماعیل خورشیدی و روح‌الله راسل به ترتیب در روزهای شنبه تا پنجشنبه ۲۳ تا ۲۸ آبان‌ماه به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

وی افزود: شرح آیات قرآن کریم و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، محور اصلی مباحث این سخنرانی‌ها خواهد بود و حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل مدرسی نیز روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه سخنران مراسم پیش از اذان ظهر است.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: مراسم پس از نماز ظهر روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی و مداحی سیدعلی حسینی‌نژاد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استمرار برنامه‌های زیارتی در این ایام گفت: قرائت زیارت‌نامه حضرت فاطمه معصومه(س) نیز از روز یکشنبه تا پنجشنبه در برنامه‌های حرم مطهر قرار دارد.

سخنرانان مراسم پیش از نماز مغرب و عشا

حسین‌زاده در ادامه به برنامه‌های پیش از نماز مغرب اشاره کرد و گفت: در این بخش، حجج‌اسلام والمسلمین علی حسین‌زاده، مجید فولادی، محمدحسین مبینی، سیدمحمدحسین صدر، حسین وحیدپور و محمدعلی فرشاد به ترتیب در روزهای شنبه تا پنجشنبه ۲۳ تا ۲۸ آبان‌ماه به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی افزود: حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا گودرزی نیز روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه سخنران این مراسم خواهد بود و قرائت زیارت آل‌یاسین را بر عهده خواهد داشت.

محافل سخنرانی و مداحی در شب‌های حرم برگزار می‌شود

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با تشریح برنامه‌های شبانه این آستان مقدس اظهار کرد: مراسم شب شنبه ۲۳ آبان‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و مداحی عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در شب یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه نیز کرسی تلاوت فاطمی با حضور قاریان قرآن کریم برپا خواهد شد.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: برنامه سخنرانی شب‌های آینده به ترتیب با حضور حجج‌اسلام والمسلمین سیدمحمدباقر طباطبایی در دوشنبه ۲۵ آبان، ناصر خلج در سه‌شنبه ۲۶ آبان، علیرضا تراشیون در چهارشنبه ۲۷ آبان، عبدالحسین خسروپناه در پنجشنبه ۲۸ آبان و سیدحسین مؤمنی در جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مراسم هفتگی ادعیه در حرم مطهر اشاره کرد و گفت: مراسم دعای توسل سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه پس از نماز عشا با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج و قرائت احمد ولی برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: دعای کمیل نیز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه پس از نماز عشا با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و قرائت علی‌اکبر حائری برگزار می‌شود.

حسین‌زاده همچنین از برگزاری مراسم قرائت زیارت جامعه کبیره خبر داد و گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ساعت ۲۱ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر شهیدی در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.