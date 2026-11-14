به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، امروز شنبه در حاشیه نشست «صیر بنی‌یاس» که در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار کرد.

نادر زکی، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر، اعلام کرد که عبدالعاطی در این دیدار بر افتخار کشورش به شراکت راهبردی میان مصر و روسیه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به دیدار عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه سومین نشست سران روسیه و آفریقا در اکتبر گذشته، به اهمیت این دیدار اشاره کرد و گفت که این ملاقات نشان‌دهنده اراده متقابل دو کشور برای ادامه ارتقای روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های مشترک بود.

در این دیدار همچنین پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای بر امنیت دریانوردی و روند تجارت بین‌المللی و تأثیرات آن بر امنیت غذایی و زنجیره‌های تأمین غلات مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالعاطی در این زمینه بر اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین آزادی دریانوردی و تأمین امنیت گذرگاه‌های دریایی تأکید کرد و گفت که این اقدامات باید با هدف حفظ روان بودن جریان تجارت و تداوم انتقال کالاهای راهبردی انجام شود.