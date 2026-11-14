به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت هما پارس دارو، مستقر در این پارک با بهره‌گیری از فناوری تولید پلت، محصولی تخصصی در حوزه تقویت مفاصل تولید کرده است.

رضوان ترکاشوند، سرپرست تحقیق و توسعه شرکت هما پارس دارو، با معرفی این محصول اظهار کرد: پلت تقویت مفاصل یکی از محصولات اختصاصی این شرکت است که تولید می‌شود. این محصول از ترکیب ویژه‌ای از چند عصاره گیاهی، کلاژن و هیالورونیک اسید تشکیل شده و با هدف کمک به تقویت مفاصل طراحی و تولید شده است.

وی با اشاره به فناوری به‌کاررفته در تولید این محصول افزود: در فرایند تولید این پلت، از فناوری ویژه‌ای برای محافظت از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی استفاده شده است تا امکان تولید محصولی باکیفیت و با بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب فراهم شود.

ترکاشوند با اشاره به چالش‌های فنی تولید این محصول بیان کرد: وجود عصاره زردچوبه در ترکیب این پلت، به دلیل ضریب چربی‌دوستی (Log P) بالا، چالش‌هایی را در فرایند تولید و پاک‌سازی تجهیزات ایجاد می‌کرد؛ با این حال، انتخاب و به‌کارگیری فناوری تولید به شکل پلت، امکان مدیریت این چالش و دستیابی به فرایند تولید مطلوب را فراهم کرد. سرپرست تحقیق و توسعه شرکت هما پارس دارو همچنین با تأکید بر نقش پارک‌ های علم و فناوری در توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان گفت: پارک‌های علم و فناوری با حمایت‌های هدفمند خود می‌توانند زمینه توسعه فعالیت شرکت‌ها و ارتقای توانمندی‌های فناورانه آن‌ها را فراهم کنند.

وی در پایان درباره صادرات این محصول توضیح داد: از آنجا که این محصول به‌صورت اختصاصی تولید می‌شود، در حال حاضر صادرات مستقلی برای آن انجام نشده است. همچنین این محصول با ترکیب اختصاصی خود، مشابه داخلی ندارد و فرمولاسیون آن با الگوبرداری از یک برند معتبر خارجی توسعه یافته است.