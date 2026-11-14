به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحیدفارسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان درباره وضعیت برخی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و به منظور ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت و آرامش شهروندان و پیشگیری از وقوع جرائم، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور تمامی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران در جریان اجرای این طرح، تعداد ۸ نفر هنجارشکن، ۲۴ نفر مشمول غائب خدمت سربازی، ۱۱۰ نفر معتاد به همراه چندین قلم اقلام ممنوعه، ۴۵ دستگاه خودرو سواری و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم نوامیس مردم را توقیف و متهمین پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.