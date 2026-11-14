به گزارش تک‌کرانچ، این حمله از طریق شرکت «Fireworks AI» انجام شده است؛ شرکتی که زیرساخت دسترسی توسعه‌دهندگان به مدل‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این شرکت در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) اوبر را از وقوع یک رخنه امنیتی مطلع کرد. مهاجمان با سرقت اطلاعات ورود داخلی این شرکت، توانسته بودند به حساب اوبر در سامانه Fireworks AI دسترسی پیدا کنند.

اوبر پس از دریافت این گزارش، ارتباطات داده‌ای خود را با شرکت مذکور قطع کرد و تحقیقات درباره ابعاد حادثه را آغاز کرد. بررسی‌های اولیه در ۱۳ اکتبر نشان داد که مهاجمان به بخشی از اطلاعات اوبر، از جمله اطلاعات شخصی افراد، دسترسی پیدا کرده‌اند.

هزاران گواهینامه رانندگی در معرض سرقت

بر اساس اطلاعیه‌های ثبت‌شده در نهادهای ایالتی آمریکا، اطلاعات گواهینامه رانندگی ۲ هزار و ۵۶۷ نفر در ایالت ماساچوست، ۳ هزار و ۴۳۰ نفر در کارولینای جنوبی و هزار و ۸۷۳ نفر در رودآیلند افشا شده است.

به این ترتیب، تنها در این سه ایالت اطلاعات دست‌کم ۷ هزار و ۸۷۰ نفر در معرض دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است. این رقم لزوماً تعداد نهایی افراد آسیب‌دیده نیست و اوبر هنوز آمار دقیق و سراسری قربانیان این حمله را اعلام نکرده است.

اوبر در واکنش به این حادثه اعلام کرده که تاکنون شواهدی مبنی بر سوءاستفاده از اطلاعات سرقت‌شده شناسایی نکرده است. این شرکت همچنین برای افراد آسیب‌دیده خدمات رایگان پایش اعتبار مالی و کمک‌های مربوط به مقابله با کلاهبرداری در نظر گرفته است.

ارتباط حمله با سرقت اطلاعات شرکت‌های هوش مصنوعی

شرکت Fireworks AI اعلام کرده که دسترسی غیرمجاز به برخی از سامانه‌هایش را شناسایی کرده و شواهد اولیه نشان می‌دهد یک گروه مجرمان سایبری با انگیزه مالی در این حمله دست داشته است.

به گفته این شرکت، مهاجمان به دنبال سرقت و فروش توکن‌های دسترسی به مدل‌های زبانی بزرگ بوده‌اند؛ روشی که در حوزه امنیت سایبری با عنوان LLMjacking شناخته می‌شود.

این رخداد تنها به اوبر محدود نبوده است. شرکت نرم‌افزاری Notion نیز اعلام کرده که بخشی از اطلاعات مشتریانش در جریان همین حمله به Fireworks AI افشا شده است.

این حادثه بار دیگر خطرات امنیتی ناشی از واگذاری پردازش و نگهداری اطلاعات به شرکت‌های ثالث را برجسته کرده است؛ به‌ویژه زمانی که اطلاعات حساس کاربران در زیرساخت‌های خارج از کنترل مستقیم شرکت‌های اصلی ذخیره می‌شود.